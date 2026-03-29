ओवल फेस में कर्व्स होते हैं, इसलिए सीधे और एंगल वाले फ्रेम बहुत अच्छे लगते हैं. ये चेहरे को शार्प लुक देते हैं. सॉफ्ट फीचर्स में स्ट्रक्चर जोड़ते हैं. साथ ही क्लासिक और कॉन्फिडेंट स्टाइल देते हैं. अगर आप सिंपल और एलीगेंट लुक चाहते हैं, तो ये सबसे सेफ और स्टाइलिश ऑप्शन है.