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Trendy Sunglasses for Oval Face : ओवल फेस शेप है तो ट्राई करें ये ट्रेंडी सनग्लासेस, मिनटों में बदलेगा लुक, यहां देखें बेस्ट स्टाइल
Trendy Sunglasses for Oval Face : लगभग हर तरह का सनग्लास ओवल शेप पर अच्छा लगता है, फिर भी कुछ खास स्टाइल ऐसे होते हैं जो आपके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं.
अगर आपका फेस शेप ओवल है, तो आपके पास स्टाइलिंग के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन लोग फिर भी कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि लगभग हर तरह का सनग्लास ओवल शेप पर अच्छा लगता है, फिर भी कुछ खास स्टाइल ऐसे होते हैं जो आपके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं. सही सनग्लास चुनने से आपका चेहरा और भी बैलेंस्ड, स्टाइलिश और शार्प दिख सकता है. ओवल शेप में पहले से ही बैलेंस होता है, इसलिए सनग्लास का काम चेहरे को सुधारना नहीं बल्कि उसमें थोड़ा स्टाइल, कॉन्ट्रास्ट और पर्सनालिटी जोड़ना होता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर ओवल फेस शेप है तो कौन से ट्रेंडी सनग्लासेस ट्राई करें, जिससे आपको लुक मिनटों में बदलेगा.
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Published at : 29 Mar 2026 09:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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