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Tara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: 65 हजार का ब्लेजर पहन Cannes पहुंचीं तारा सुतारिया, जानें कहां मिलेगी इसकी सस्ती कॉपी?
Tara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: मुंबई एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैशन लर्वस की नजरें उन पर टिकी रह गईं. तारा ने अपने आउटफिट में हाई-फैशन और ग्लैमरस टच दिया.
कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की ग्लैमरस दुनिया में भारतीय सितारे भी अपनी स्टाइल से छा रहे हैं. आलिया भट्ट के बाद अब तारा सुतारिया ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मुंबई एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैशन लर्वस की नजरें उन पर टिकी रह गईं. तारा ने अपने आउटफिट में हाई-फैशन और ग्लैमरस टच दिया, जो लोगों को पसंद आया. तारा ने अपने सफर के लिए एक ओवरसाइज्ड पिनस्ट्राइप पैंटसूट पहना. यह ब्लेजर और ट्राउजर दोनों ही चारकोल ग्रे रंग के थे. ब्लेजर में चौड़े कंधे थे, जो उन्हें एक बॉसी और स्टाइलिश लुक दे रहे थे. इस हाई-फैशन लुक में हर चीज का ब्रांड और कीमत हाई-एंड थी. सिर्फ ब्लेजर की कीमत ही 65,789 थी, जबकि बाकी ब्लाउज और पैंट मिलाकर पूरे आउटफिट की कीमत लगभग 1.29 लाख तक पहुंच गई. ऐसे में आम लोग यह सोचने लगे कि क्या सच में इतने पैसे खर्च करना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तारा सुतारिया के 65 हजार वाले ब्लेजर की सस्ती कॉपी कहां मिलेगी.
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Published at : 13 May 2026 09:47 AM (IST)
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