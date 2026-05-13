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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनTara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: 65 हजार का ब्लेजर पहन Cannes पहुंचीं तारा सुतारिया, जानें कहां मिलेगी इसकी सस्ती कॉपी?

Tara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: 65 हजार का ब्लेजर पहन Cannes पहुंचीं तारा सुतारिया, जानें कहां मिलेगी इसकी सस्ती कॉपी?

Tara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: मुंबई एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैशन लर्वस की नजरें उन पर टिकी रह गईं. तारा ने अपने आउटफिट में हाई-फैशन और ग्लैमरस टच दिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 May 2026 09:47 AM (IST)
Tara Sutaria Cannes 2026 Blazer Look: मुंबई एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैशन लर्वस की नजरें उन पर टिकी रह गईं. तारा ने अपने आउटफिट में हाई-फैशन और ग्लैमरस टच दिया.

कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की ग्लैमरस दुनिया में भारतीय सितारे भी अपनी स्टाइल से छा रहे हैं. आलिया भट्ट के बाद अब तारा सुतारिया ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मुंबई एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैशन लर्वस की नजरें उन पर टिकी रह गईं. तारा ने अपने आउटफिट में हाई-फैशन और ग्लैमरस टच दिया, जो लोगों को पसंद आया. तारा ने अपने सफर के लिए एक ओवरसाइज्ड पिनस्ट्राइप पैंटसूट पहना. यह ब्लेजर और ट्राउजर दोनों ही चारकोल ग्रे रंग के थे. ब्लेजर में चौड़े कंधे थे, जो उन्हें एक बॉसी और स्टाइलिश लुक दे रहे थे. इस हाई-फैशन लुक में हर चीज का ब्रांड और कीमत हाई-एंड थी. सिर्फ ब्लेजर की कीमत ही 65,789 थी, जबकि बाकी ब्लाउज और पैंट मिलाकर पूरे आउटफिट की कीमत लगभग 1.29 लाख तक पहुंच गई. ऐसे में आम लोग यह सोचने लगे कि क्या सच में इतने पैसे खर्च करना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तारा सुतारिया के 65 हजार वाले ब्लेजर की सस्ती कॉपी कहां मिलेगी.

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अगर आप भी ऐसा ही स्टाइल पाना चाहते हैं, तो इंडियन मार्केट में इसका सस्ता ऑप्शन आसानी से मिल सकता है. दिल्ली के फेमस Sarojini Market में आप कम कीमत में ट्रेंडी ब्लेजर और ओवरकोट पा सकते हैं. यहां 2000 का कपड़ा आप 500 में भी ले सकते हैं.
अगर आप भी ऐसा ही स्टाइल पाना चाहते हैं, तो इंडियन मार्केट में इसका सस्ता ऑप्शन आसानी से मिल सकता है. दिल्ली के फेमस Sarojini Market में आप कम कीमत में ट्रेंडी ब्लेजर और ओवरकोट पा सकते हैं. यहां 2000 का कपड़ा आप 500 में भी ले सकते हैं.
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इसके अलावा, जनपथ मार्केट में हर सीजन के लिए डेली वियर और पार्टी वियर के अलावा शानदार डिजाइन वाले ब्लेजर और कोट मिल जाते हैं.तारा सुतारिया के 65 हजार वाले ब्लेजर की सस्ती कॉपी खरीदना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट है
इसके अलावा, जनपथ मार्केट में हर सीजन के लिए डेली वियर और पार्टी वियर के अलावा शानदार डिजाइन वाले ब्लेजर और कोट मिल जाते हैं.तारा सुतारिया के 65 हजार वाले ब्लेजर की सस्ती कॉपी खरीदना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट है
Published at : 13 May 2026 09:47 AM (IST)
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Tara Sutaria Cannes 2026 Tara Sutaria Blazer Look Tara Sutaria Cannes 2026 Airport Look

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