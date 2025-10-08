हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनBollywood Actress Saree Outfits: पति पर जमकर चलेगा आपका जादू, जब काजोल-करीना स्टाइल में पहनेंगी साड़ी

celebrity saree designs: अगर आप साड़ी के नए लुक के लिए ट्राई कर रही हैं, तो चलिए आज हम आपको करीमा और काजोल के कुछ साड़ी लुक्स के बारे में बताते हैं जो आप ट्राई करके अपने पति पर जादू चला सकती हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 11:19 AM (IST)
आजकल हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है. इसके लिए वे तरह-तरह के आउटफिट्स ट्राई करती हैं, चलिए आपको आज हम काजोल और करीना के स्टाइल में साड़ी दिखाते हैं, जिसको पहनकर आप अपने पति के ऊपर जादू चला सकती हैं.

करीना कपूर अपने लुक के लिए हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती हैं. आप उनके इस लाइट पिंक की साड़ी की डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ आप प्लेन साटन के फैब्रिक ब्लाउज को चुन सकती हैं, जो इसके साथ एक परफेक्ट लुक देगा.
अगर आप ओपन पल्लू साड़ी को ट्राई करना चाहती हैं, तो इसके लिए करीना का ये लुक काफी परफेक्ट रहेगा आपके लिए. ये एक सदाबहार लुक है, जिसको ट्राई करके आप अपने पति के ऊपर अपनी अदा का जादू चला सकती हैं.
करीना की फ्रेंच सिफान साड़ी भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है. साड़ी के इस डिजाइन में नेचुरल फॉल को बनाकर रखा जाता है, ताकि यह देखने में काफी स्टाइलिश लगे.
करीना के साथ-साथ काजोल भी साड़ी में किसी कयामत से कम नहीं दिखती हैं. अब काजोल के यलो साड़ी लुक रेड ब्लाउज और गोल्ड ज्वेलरी को ट्राई कर सकते हैं. यह इतना परफेक्ट है कि आपके पति आपको देखते ही लट्टू हो जाएंगे.
अगर आपको रेड कलर की साड़ी पहननी है, तो आप काजोल के इस लाल रंग की साड़ी में अपने पति को फिदा कर सकती हैं. इस डिजाइन के साथ ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप रख सकती हैं.
अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आया, तो आप व्हाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन वाली ये साड़ी चुन सकती हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट जंचेगी आपके ऊपर. अगर आप इसको थोड़ा अलग लुक देना चाहती हैं, तो इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और माथे की लाल बिंदी ट्राई कर सकती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Kareena Kapoor Saree Look Kajol Saree Style Bollywood Celebrity Saree Designs

Photo Gallery

Embed widget