अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आया, तो आप व्हाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन वाली ये साड़ी चुन सकती हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट जंचेगी आपके ऊपर. अगर आप इसको थोड़ा अलग लुक देना चाहती हैं, तो इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और माथे की लाल बिंदी ट्राई कर सकती हैं.