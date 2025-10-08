एक्सप्लोरर
Bollywood Actress Saree Outfits: पति पर जमकर चलेगा आपका जादू, जब काजोल-करीना स्टाइल में पहनेंगी साड़ी
celebrity saree designs: अगर आप साड़ी के नए लुक के लिए ट्राई कर रही हैं, तो चलिए आज हम आपको करीमा और काजोल के कुछ साड़ी लुक्स के बारे में बताते हैं जो आप ट्राई करके अपने पति पर जादू चला सकती हैं
आजकल हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है. इसके लिए वे तरह-तरह के आउटफिट्स ट्राई करती हैं, चलिए आपको आज हम काजोल और करीना के स्टाइल में साड़ी दिखाते हैं, जिसको पहनकर आप अपने पति के ऊपर जादू चला सकती हैं.
08 Oct 2025
फैशन
