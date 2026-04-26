डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल न समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है. वहीं बादल वाले दिन भी इसका इस्तेमाल जरूरी है.