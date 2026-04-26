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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनSkincare Mistakes: स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है ये 8 आम स्किन केयर गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Skincare Mistakes: स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है ये 8 आम स्किन केयर गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Skincare Mistakes: डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Apr 2026 09:37 AM (IST)
Skincare Mistakes: डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है.

Skincare Mistakes: आज के समय में स्किन केयर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. धूल, प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण स्किन लगातार बाहरी नुकसान झेलती है, ऐसे में स्किन की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. हालांकि कई बार लोग सही जानकारी न होने के चलते ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती है. इसी को लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ऐसी आम गलतियां के बारे में बताते हैं जिससे स्किन की सेहत बिगाड़ सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्किन को कौन सी आम स्किन केयर की गलतियां नुकसान पहुंचा सकती है.

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डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल न समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है. वहीं बादल वाले दिन भी इसका इस्तेमाल जरूरी है.
डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल न समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है. वहीं बादल वाले दिन भी इसका इस्तेमाल जरूरी है.
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इसके अलावा नींबू, टूथपेस्ट या किचन से जुड़े घरेलू उपाय को सीधे चेहरे पर लगाना नुकसानदायक हो सकता है. इससे स्किन जल सकती है और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है. खासकर एक्ने या सेंसिटिव स्किन पर ऐसे प्रयोग ज्यादा हानिकारक होते हैं.
इसके अलावा नींबू, टूथपेस्ट या किचन से जुड़े घरेलू उपाय को सीधे चेहरे पर लगाना नुकसानदायक हो सकता है. इससे स्किन जल सकती है और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है. खासकर एक्ने या सेंसिटिव स्किन पर ऐसे प्रयोग ज्यादा हानिकारक होते हैं.
Published at : 26 Apr 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Skincare Mistakes Skin Damage Causes Dermatologist Warning Sunscreen Importance

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