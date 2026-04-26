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Skincare Mistakes: स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है ये 8 आम स्किन केयर गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
Skincare Mistakes: डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सनस्क्रीन को ऑप्शनल समझना सबसे बड़ी गलती है. यूवी किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बनाती है. पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है.
Skincare Mistakes: आज के समय में स्किन केयर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. धूल, प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण स्किन लगातार बाहरी नुकसान झेलती है, ऐसे में स्किन की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. हालांकि कई बार लोग सही जानकारी न होने के चलते ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती है. इसी को लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ऐसी आम गलतियां के बारे में बताते हैं जिससे स्किन की सेहत बिगाड़ सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्किन को कौन सी आम स्किन केयर की गलतियां नुकसान पहुंचा सकती है.
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Published at : 26 Apr 2026 09:37 AM (IST)
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स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है ये 8 आम स्किन केयर गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
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