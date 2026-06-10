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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनSara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें

Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें

Sara Tendulkar Fashion: सारा तेंदुलकर अपने फैंशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने लुक से लोगों को दीवाना बना रखा है. चलिए ऐसे ही उनके एक ड्रेस फैशन के बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 10 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Sara Tendulkar Fashion: सारा तेंदुलकर अपने फैंशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने लुक से लोगों को दीवाना बना रखा है. चलिए ऐसे ही उनके एक ड्रेस फैशन के बारे में आपको बताते हैं.

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मार्च में शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी सानिया चंडोक के साथ धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें परिवार और करीबी लोगों ने हिस्सा लिया. लेकिन चर्चा में सारा तेंदुलकर भी रहीं.

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शादी के साथ-साथ प्री-वेडिंग फंक्शन्स की भी खूब चर्चा रही. अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेहंदी, संगीत और अन्य समारोहों की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए.
शादी के साथ-साथ प्री-वेडिंग फंक्शन्स की भी खूब चर्चा रही. अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेहंदी, संगीत और अन्य समारोहों की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए.
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मेहंदी और संगीत समारोह में सारा का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला मल्टीकलर लहंगा पहना था, जिस पर बारीक ग्लास वर्क किया गया था.
मेहंदी और संगीत समारोह में सारा का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला मल्टीकलर लहंगा पहना था, जिस पर बारीक ग्लास वर्क किया गया था.
Published at : 10 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Sara Tendulkar Sara Tendulkar Look Sara Tendulkar Lehenga

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