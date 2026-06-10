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Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
Sara Tendulkar Fashion: सारा तेंदुलकर अपने फैंशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने लुक से लोगों को दीवाना बना रखा है. चलिए ऐसे ही उनके एक ड्रेस फैशन के बारे में आपको बताते हैं.
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मार्च में शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी सानिया चंडोक के साथ धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें परिवार और करीबी लोगों ने हिस्सा लिया. लेकिन चर्चा में सारा तेंदुलकर भी रहीं.
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Published at : 10 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
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एपी सिंहएडवोकेट
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