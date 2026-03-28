पर्पल साड़ी में नोरा फतेही ने दिखाया मिनिमल ग्लैम का जादू, सादगी में जीता लोगों का दिल

उनके इस लुक में उनका ब्लाउज भी इसी सादगी को फॉलो करता दिखा. ब्लाउज में हल्के पैटर्न थे जो साड़ी के डिजाइन से मेल खाते हैं. ब्लाउज की फिटिंग और साड़ी के फ्लो के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला, जिससे उनका पूरा लुक और ज्यादा आकर्षक बन गया.