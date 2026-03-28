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पर्पल साड़ी में नोरा फतेही ने दिखाया मिनिमल ग्लैम का जादू, सादगी में जीता लोगों का दिल
नोरा का यह लुक इस बात को दिखाता है कि बिना ज्यादा ओवर स्टाइलिंग के भी फैशन में अलग पहचान बनाई जा सकती है. उन्होंने अपने पूरे आउटफिट में साड़ी के फैब्रिक और उसके फ्लो को ही हाईलाइट किया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अक्सर अपने डांस और फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती है. वहीं इस बार भी नोरा फतेही अपने स्टाइल को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग नजर आया. उन्होंने अपने लेटेस्ट लुक में हैवी ग्लैमर और ओवर ड्रैमेटिक स्टाइल को छोड़कर सादगी और क्लास को चुना जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उनके इस इस पूरे लुक में कोई ओवर द टॉप एलिमेंट नहीं था, बल्कि शादी के साथ एक सॉफ्ट और क्लास लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
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Published at : 28 Mar 2026 08:04 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion