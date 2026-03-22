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Madhuri Dixit Saree Look: माधुरी दीक्षित की इस ग्रीन साड़ी ने जीता फैंस का दिल, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!
Madhuri Dixit saree look: सिनेमा में करीब चार दशक तक माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग के साथ- साथ खूबसूरती के दम पर राज किया है. चलिए आपको बताते हैं उनकी नई साड़ी के बारे मे.
चार दशकों से ज्यादा के करियर में माधुरी दीक्षित ने न सिर्फ दमदार एक्टिंग किया है, बल्कि फैशन की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. दिल तो पागल है के सूट्स से लेकर हम आपके हैं कौन की पर्पल साड़ी और रेड सूट तक, उनका स्टाइल हमेशा ट्रेंड से आगे रहा है. वह बिना ज्यादा शोर किए, फैशन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 12:22 PM (IST)
फैशन
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion