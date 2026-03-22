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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनMadhuri Dixit Saree Look: माधुरी दीक्षित की इस ग्रीन साड़ी ने जीता फैंस का दिल, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!

Madhuri Dixit Saree Look: माधुरी दीक्षित की इस ग्रीन साड़ी ने जीता फैंस का दिल, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!

Madhuri Dixit saree look: सिनेमा में करीब चार दशक तक माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग के साथ- साथ खूबसूरती के दम पर राज किया है. चलिए आपको बताते हैं उनकी नई साड़ी के बारे मे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Madhuri Dixit saree look: सिनेमा में करीब चार दशक तक माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग के साथ- साथ खूबसूरती के दम पर राज किया है. चलिए आपको बताते हैं उनकी नई साड़ी के बारे मे.

चार दशकों से ज्यादा के करियर में माधुरी दीक्षित ने न सिर्फ दमदार एक्टिंग किया है, बल्कि फैशन की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. दिल तो पागल है के सूट्स से लेकर हम आपके हैं कौन की पर्पल साड़ी और रेड सूट तक, उनका स्टाइल हमेशा ट्रेंड से आगे रहा है. वह बिना ज्यादा शोर किए, फैशन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं. 

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आज भी फैशन लवर्स और ट्रेंडसेटर्स उनकी एलिगेंट साड़ी कलेक्शन से इंस्पिरेशन लेते हैं. हाल ही में सामने आई उनकी एक तस्वीर में वह छह गज की साड़ी में बेहद ग्रेसफुल अंदाज में नजर आईं. यह लुक खासतौर पर वेडिंग और फेस्टिव सीजन 2026 के लिए हर उम्र की महिलाओं के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है.
आज भी फैशन लवर्स और ट्रेंडसेटर्स उनकी एलिगेंट साड़ी कलेक्शन से इंस्पिरेशन लेते हैं. हाल ही में सामने आई उनकी एक तस्वीर में वह छह गज की साड़ी में बेहद ग्रेसफुल अंदाज में नजर आईं. यह लुक खासतौर पर वेडिंग और फेस्टिव सीजन 2026 के लिए हर उम्र की महिलाओं के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है.
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इस लुक में माधुरी दीक्षित ने फेमस डिजाइनर जयन्ती रेड्डी की एक ग्रीन साड़ी पहनी है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 39 हजार 900 रुपये बताई जा रही है. इस साड़ी में की गई बारीक हैंड एम्ब्रॉयडरी और जरदोजी वर्क इसे बेहद खास बनाता है और क्लासिक एलिगेंस को नए स्तर पर ले जाता है.
इस लुक में माधुरी दीक्षित ने फेमस डिजाइनर जयन्ती रेड्डी की एक ग्रीन साड़ी पहनी है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 39 हजार 900 रुपये बताई जा रही है. इस साड़ी में की गई बारीक हैंड एम्ब्रॉयडरी और जरदोजी वर्क इसे बेहद खास बनाता है और क्लासिक एलिगेंस को नए स्तर पर ले जाता है.
Published at : 22 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Saree Look Madhuri Dixit Fashion Madhuri Dixit Latest Look

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