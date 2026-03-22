आज भी फैशन लवर्स और ट्रेंडसेटर्स उनकी एलिगेंट साड़ी कलेक्शन से इंस्पिरेशन लेते हैं. हाल ही में सामने आई उनकी एक तस्वीर में वह छह गज की साड़ी में बेहद ग्रेसफुल अंदाज में नजर आईं. यह लुक खासतौर पर वेडिंग और फेस्टिव सीजन 2026 के लिए हर उम्र की महिलाओं के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है.