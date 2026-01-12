हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनलोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन

लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन

अगर आप इस लोहड़ी कुछ खास और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो आप इन लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइनों में से कोई भी चुन सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jan 2026 10:04 AM (IST)
अगर आप इस लोहड़ी कुछ खास और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो आप इन लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइनों में से कोई भी चुन सकती हैं.

लोहड़ी का त्योहार न सिर्फ खुशियों और ढोल की धुनों का प्रतीक है, बल्कि यह फैशन का भी खास मौका होता है. इस मौके पर महिलाएं ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर अपनी खूबसूरती और स्टाइल को और निखारना पसंद करती हैं. अगर आप इस लोहड़ी कुछ खास और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो आप इन लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइनों में से कोई भी चुन सकती हैं. तो आइए आज हम आपको लोहड़ी के लिए लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन बताते हैं.

1/5
अगर आपको सिंपल और आरामदायक लुक चाहिए, तो सलवार सूट सबसे अच्छा ऑप्शन है. आप हल्की एम्ब्रॉयडरी या सुंदर प्रिंट वाले डिजाइन चुन सकती हैं. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा या थोड़े वर्क वाला दुपट्टा पहनें. यह सूट खासतौर पर उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें साधारण लेकिन खूबसूरत लुक चाहिए. हल्के रंगों या पेस्टल शेड्स में इसे ट्राई किया जा सकता है.
अगर आपको सिंपल और आरामदायक लुक चाहिए, तो सलवार सूट सबसे अच्छा ऑप्शन है. आप हल्की एम्ब्रॉयडरी या सुंदर प्रिंट वाले डिजाइन चुन सकती हैं. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा या थोड़े वर्क वाला दुपट्टा पहनें. यह सूट खासतौर पर उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें साधारण लेकिन खूबसूरत लुक चाहिए. हल्के रंगों या पेस्टल शेड्स में इसे ट्राई किया जा सकता है.
2/5
लोहड़ी के त्योहार पर पटियाला सूट पहनना बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है. रंग-बिरंगे प्रिंट और हल्की कढ़ाई वाला पटियाला सूट आपके लुक को चार-चांद लगा देता है. इसे झुमके, चूड़ियों और मैचिंग जूती के साथ पहनकर आप बहुत ही खास लगेंगी. आरामदायक फिट होने की वजह से आप पूरे दिन आराम से भी फंक्शन का आनंद ले सकती हैं.
लोहड़ी के त्योहार पर पटियाला सूट पहनना बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है. रंग-बिरंगे प्रिंट और हल्की कढ़ाई वाला पटियाला सूट आपके लुक को चार-चांद लगा देता है. इसे झुमके, चूड़ियों और मैचिंग जूती के साथ पहनकर आप बहुत ही खास लगेंगी. आरामदायक फिट होने की वजह से आप पूरे दिन आराम से भी फंक्शन का आनंद ले सकती हैं.
Published at : 12 Jan 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Lohri Traditional Outfit Suit Design Lohri Suit Design

फैशन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
बॉलीवुड
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
नौकरी
Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन
Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन
ट्रेंडिंग
'ये तो गोरों को लूट रहा है' अमेरिका में 782 की चाय और 1512 रुपये का पोहा बेच रहा बिहारी शख्स- वीडियो वायरल
'ये तो गोरों को लूट रहा है' अमेरिका में 782 की चाय और 1512 रुपये का पोहा बेच रहा बिहारी शख्स
जनरल नॉलेज
बियर की बोतल हरी या भूरी क्यों होती है? जानें इसके पीछे की असली वजह
बियर की बोतल हरी या भूरी क्यों होती है? जानें इसके पीछे की असली वजह
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget