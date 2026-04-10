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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनKiara Advani Saree Look: पिंक साड़ी में कियारा ने ढाया कहर, बला की खूबसूरती देख फैंस हुए दीवाने; नजरें हटाना हुआ मुश्किल

Kiara Advani Saree Look: पिंक साड़ी में कियारा ने ढाया कहर, बला की खूबसूरती देख फैंस हुए दीवाने; नजरें हटाना हुआ मुश्किल

Bollywood Fashion Trends: कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर उन्होंने पिंक साड़ी में हुस्न का कहर ढाया है. जिसको देखकर फैंस का दिल नहीं भर रहा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Bollywood Fashion Trends: कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर उन्होंने पिंक साड़ी में हुस्न का कहर ढाया है. जिसको देखकर फैंस का दिल नहीं भर रहा.

हर दिन हम सेलिब्रिटीज के कई लुक्स देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जो इंटरनेट पर छा जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब कियारा आडवाणी एक खास इवेंट में नजर आईं. उनका यह अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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इस बार कियारा ने मसाबा गुप्ता की डिजाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. यह लुक बोल्ड, प्लेफुल और बेहद एलिगेंट था, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल दिखा.
इस बार कियारा ने मसाबा गुप्ता की डिजाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. यह लुक बोल्ड, प्लेफुल और बेहद एलिगेंट था, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल दिखा.
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मुंबई में हुए इस इवेंट के लिए कियारा ने गुलपोश साड़ी चुनी, जो सिल्क क्रेप फैब्रिक से बनी थी. इस पर किया गया बारीक बूटा वर्क पूरे लुक को और ज्यादा खास बना रहा था.
मुंबई में हुए इस इवेंट के लिए कियारा ने गुलपोश साड़ी चुनी, जो सिल्क क्रेप फैब्रिक से बनी थी. इस पर किया गया बारीक बूटा वर्क पूरे लुक को और ज्यादा खास बना रहा था.
Published at : 10 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Kiara Advani Saree Look Masaba Gupta Saree

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