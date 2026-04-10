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Kiara Advani Saree Look: पिंक साड़ी में कियारा ने ढाया कहर, बला की खूबसूरती देख फैंस हुए दीवाने; नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Bollywood Fashion Trends: कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर उन्होंने पिंक साड़ी में हुस्न का कहर ढाया है. जिसको देखकर फैंस का दिल नहीं भर रहा.
हर दिन हम सेलिब्रिटीज के कई लुक्स देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जो इंटरनेट पर छा जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब कियारा आडवाणी एक खास इवेंट में नजर आईं. उनका यह अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.
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Published at : 10 Apr 2026 06:02 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion