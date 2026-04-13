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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनKareena Kapoor Fashion: लाल बिंदी और हैवी झुमके, ट्रेडिशनल लुक...करीना का शाही अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर

Kareena Kapoor Fashion: लाल बिंदी और हैवी झुमके, ट्रेडिशनल लुक...करीना का शाही अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर

Kareena Kapoor Latest Look: करीना कपूर अपने लुक के लिए जानी जाती हैं. उनके फैशन सेंस का हर कोई मुरीद है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लुक से कहर ढाया है.

By : सोनम  | Updated at : 13 Apr 2026 03:28 PM (IST)
Kareena Kapoor Latest Look: करीना कपूर अपने लुक के लिए जानी जाती हैं. उनके फैशन सेंस का हर कोई मुरीद है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लुक से कहर ढाया है.

करीना कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं है. 11 अप्रैल को एक ज्वेलरी इवेंट में उनका लुक सोशल मीडिया पर छा गया. ट्रेडिशनल और मॉडर्न का यह मेल हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

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इस बार उनका अंदाज कुछ अलग था, जिसे लोग बेगम स्टाइल का नाम दे रहे हैं. यह लुक सादगी, शाहीपन और क्लास का खूबसूरत मिश्रण था, जिसमें हर डिटेल खास नजर आ रही थी.
इस बार उनका अंदाज कुछ अलग था, जिसे लोग बेगम स्टाइल का नाम दे रहे हैं. यह लुक सादगी, शाहीपन और क्लास का खूबसूरत मिश्रण था, जिसमें हर डिटेल खास नजर आ रही थी.
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उन्होंने फिलोरी कुर्ता सेट पहना, जिसे Debyani And Co ने डिजाइन किया है. इस आउटफिट में गहरे नीले रंग का अज्रख प्रिंट था, जो अपनी पारंपरिक छपाई के लिए जाना जाता है.
उन्होंने फिलोरी कुर्ता सेट पहना, जिसे Debyani And Co ने डिजाइन किया है. इस आउटफिट में गहरे नीले रंग का अज्रख प्रिंट था, जो अपनी पारंपरिक छपाई के लिए जाना जाता है.
Published at : 13 Apr 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR Kareena Kapoor Latest Look Kareena Kapoor Traditional Outfit

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