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Kareena Kapoor Fashion: लाल बिंदी और हैवी झुमके, ट्रेडिशनल लुक...करीना का शाही अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर
Kareena Kapoor Latest Look: करीना कपूर अपने लुक के लिए जानी जाती हैं. उनके फैशन सेंस का हर कोई मुरीद है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लुक से कहर ढाया है.
करीना कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं है. 11 अप्रैल को एक ज्वेलरी इवेंट में उनका लुक सोशल मीडिया पर छा गया. ट्रेडिशनल और मॉडर्न का यह मेल हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
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Published at : 13 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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लाल बिंदी और हैवी झुमके, ट्रेडिशनल लुक...करीना का शाही अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion