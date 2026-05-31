दरअसल ओवरसाइज और बैगी कपड़ों का ट्रेंड लंबे समय से फैशन में बना हुआ है, लेकिन कम हाइट वाली लड़कियों के लिए यह हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता है. ज्यादा से ज्यादा ढीले कपड़े पहनने पर शरीर का नेचुरल शेप छिप जाता है और पूरा फ्रेम भारी दिखने लगता है.