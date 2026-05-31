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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनShort Height Fashion Tips: हाइट कम है तो तुरंत छोड़ दें ऐसे कपड़े पहनना, इस तरीके से दिखेंगे लंबे

Short Height Fashion Tips: हाइट कम है तो तुरंत छोड़ दें ऐसे कपड़े पहनना, इस तरीके से दिखेंगे लंबे

फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही फिटिंग, सही ट्रेंड्स और संतुलित लाइफस्टाइल के जरिए कम हाइट वाली लड़कियां खुद को ज्यादा लंबा और स्टाइलिश दिखा सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 May 2026 08:15 AM (IST)
फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही फिटिंग, सही ट्रेंड्स और संतुलित लाइफस्टाइल के जरिए कम हाइट वाली लड़कियां खुद को ज्यादा लंबा और स्टाइलिश दिखा सकती है.

Short Height Fashion Tips: आजकल फैशन शो के नए-नए ट्रेंड्स को फॉलो करने का चलन तेजी से बढ़ा है. सोशल मीडिया पर दिखने वाले आउटफिट्स को देख कर कई लड़कियां वही स्टाइल अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर फैशन ट्रेंड हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है. खासकर कम हाइट वाली लड़कियों के लिए कपड़ों का सही चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है. कई बार छोटी सी लापरवाही भी उनकी हाइट को और कम दिखा देती है, जिससे पूरा लुक प्रभावित हो जाता है.

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फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही फिटिंग, सही ट्रेंड्स और संतुलित लाइफस्टाइल के जरिए कम हाइट वाली लड़कियां खुद को ज्यादा लंबा और स्टाइलिश दिखा सकती है. इसके लिए कुछ आम फैशन गलतियों से बचना जरूरी है.
फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही फिटिंग, सही ट्रेंड्स और संतुलित लाइफस्टाइल के जरिए कम हाइट वाली लड़कियां खुद को ज्यादा लंबा और स्टाइलिश दिखा सकती है. इसके लिए कुछ आम फैशन गलतियों से बचना जरूरी है.
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दरअसल ओवरसाइज और बैगी कपड़ों का ट्रेंड लंबे समय से फैशन में बना हुआ है, लेकिन कम हाइट वाली लड़कियों के लिए यह हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता है. ज्यादा से ज्यादा ढीले कपड़े पहनने पर शरीर का नेचुरल शेप छिप जाता है और पूरा फ्रेम भारी दिखने लगता है.
दरअसल ओवरसाइज और बैगी कपड़ों का ट्रेंड लंबे समय से फैशन में बना हुआ है, लेकिन कम हाइट वाली लड़कियों के लिए यह हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता है. ज्यादा से ज्यादा ढीले कपड़े पहनने पर शरीर का नेचुरल शेप छिप जाता है और पूरा फ्रेम भारी दिखने लगता है.
Published at : 31 May 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Short Height Fashion Tips Petite Women Styling How To Look Taller Dressing For Short Height

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