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Short Height Fashion Tips: हाइट कम है तो तुरंत छोड़ दें ऐसे कपड़े पहनना, इस तरीके से दिखेंगे लंबे
फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही फिटिंग, सही ट्रेंड्स और संतुलित लाइफस्टाइल के जरिए कम हाइट वाली लड़कियां खुद को ज्यादा लंबा और स्टाइलिश दिखा सकती है.
Short Height Fashion Tips: आजकल फैशन शो के नए-नए ट्रेंड्स को फॉलो करने का चलन तेजी से बढ़ा है. सोशल मीडिया पर दिखने वाले आउटफिट्स को देख कर कई लड़कियां वही स्टाइल अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर फैशन ट्रेंड हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है. खासकर कम हाइट वाली लड़कियों के लिए कपड़ों का सही चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है. कई बार छोटी सी लापरवाही भी उनकी हाइट को और कम दिखा देती है, जिससे पूरा लुक प्रभावित हो जाता है.
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Published at : 31 May 2026 08:15 AM (IST)
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