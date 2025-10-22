छठ पूजा के लिए कैसी साड़ी पहनें महिलाएं? सजें ऐसे कि हर कोई आपको ही देखे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनछठ पूजा के लिए कैसी साड़ी पहनें महिलाएं? सजें ऐसे कि हर कोई आपको ही देखे

इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे पूरे नियम, व्रत और पूजा के साथ इसमें शामिल होती हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 22 Oct 2025 05:42 PM (IST)
छठ पूजा का त्यौहार भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है. इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे पूरे नियम, व्रत और पूजा के साथ इसमें शामिल होती हैं. इस चार दिवसीय पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा की जाती है, और व्रती महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से इस पूजा को करती हैं. इस खास मौके पर महिलाएं अपने परंपरागत वस्त्रों और साज-सज्जा पर भी विशेष ध्यान देती हैं. खासकर साड़ी छठ पूजा में एक अलग ही महत्व रखती है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि इस साल छठ पूजा पर कौन सी साड़ी पहने, तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शानदार और खूबसूरत साड़ी ऑप्शन बताते हैं जो न सिर्फ पारंपरिक हैं बल्कि आपको हर भीड़ में सबसे अलग दिखाएंगे.

छठ पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है. लाल रंग विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है. खासकर लाल सिल्क साड़ी इस मौके के लिए परफेक्ट है. इसकी चमकदार बनावट, रेशमी एहसास और पारंपरिक लुक आपको पूजा में खास बनाएगा.
अगर आप हल्का लेकिन शानदार लुक चाहती हैं तो ऑर्गेन्जा साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह साड़ी ट्रांसपेरेंट, चमकदार और बेहद खूबसूरत दिखती है. इसमें ड्रेपिंग बहुत सुंदर होती है और यह आपके फिगर को भी अच्छी तरह उभारती है. पूजा में पारंपरिक के साथ थोड़ा मॉडर्न टच देना चाहें तो यह साड़ी जरूर ट्राई करें.
हथकरघा से बनी साड़ियां भारत की पुरानी विरासत को दर्शाती हैं. ये साड़ियां कारीगरों के जरिए बारीकी से तैयार की जाती हैं और इनमें पारंपरिक डिजाइन और कलाकारी होती है. छठ जैसे खास मौके पर हथकरघा की बुनी हुई साड़ी पहनकर आप अपनी संस्कृति से जुड़ाव दिखा सकती हैं.
अगर आप कुछ हैवी और रॉयल लुक चाहती हैं तो कढ़ाई वाली साड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन है. इनमें सेक्विन, थ्रेडवर्क, स्टोन वर्क आदि की नाजुक कढ़ाई होती है जो आपको हर किसी की नजर में खास बना देगी. ये साड़ियां पूजा के साथ-साथ पूजा के बाद के फंक्शन में भी पहनने लायक होती हैं.
अगर आप सिंपल और आराम दोनों चाहती हैं, तो सूती साड़ियां आपकी पहली पसंद होनी चाहिए. ये हल्की, हवादार और गर्मी में भी पहनने के लिए बेस्ट होती हैं. छठ पूजा जैसे लंबे और थकाऊ व्रत के दौरान कंर्फटेबल कपड़े होना जरूरी है और सूती साड़ी इसमें बेस्ट है.
आजकल प्रिंटेड साड़ियां बहुत ट्रेंड में हैं. अगर आप भारी कढ़ाई वाली साड़ी से दूर रहना चाहती हैं, तो फूलों या पारंपरिक प्रिंट वाली साड़ी पहन सकती हैं. ये दिखने में स्टाइलिश होती हैं और पूजा के माहौल के लिए एकदम परफेक्ट है.
चंदेरी साड़ी एक बहुत ही सुंदर, हल्की और चमकदार साड़ी होती है जिसे आमतौर पर विशेष अवसरों पर पहना जाता है. यह साड़ी पारंपरिक भी लगती है और आपको एक शाही लुक भी देती है. इसकी रेशमी चमक और शानदार डिजाइन हर किसी का ध्यान खींचती है.
अगर आप मॉडर्न स्टाइल की साड़ी चाहती हैं तो जॉर्जेट साड़ी एक बढ़िया ऑप्शन है. यह हल्की होती है, पहनने में आसान होती है और इसकी प्लीट्स भी खूबसूरती से बनती हैं.अगर आप पूजा में कुछ हल्का लेकिन स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो यह साड़ी जरूर ट्राई करें.
Published at : 22 Oct 2025 05:42 PM (IST)
