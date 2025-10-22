एक्सप्लोरर
छठ पूजा के लिए कैसी साड़ी पहनें महिलाएं? सजें ऐसे कि हर कोई आपको ही देखे
इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे पूरे नियम, व्रत और पूजा के साथ इसमें शामिल होती हैं.
छठ पूजा का त्यौहार भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है. इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे पूरे नियम, व्रत और पूजा के साथ इसमें शामिल होती हैं. इस चार दिवसीय पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा की जाती है, और व्रती महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से इस पूजा को करती हैं. इस खास मौके पर महिलाएं अपने परंपरागत वस्त्रों और साज-सज्जा पर भी विशेष ध्यान देती हैं. खासकर साड़ी छठ पूजा में एक अलग ही महत्व रखती है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि इस साल छठ पूजा पर कौन सी साड़ी पहने, तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शानदार और खूबसूरत साड़ी ऑप्शन बताते हैं जो न सिर्फ पारंपरिक हैं बल्कि आपको हर भीड़ में सबसे अलग दिखाएंगे.
Published at : 22 Oct 2025 05:42 PM (IST)
