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Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
Best Saree For Body Shape: मार्केट में तमाम तरह की साड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं. हालांकि, सभी परफेक्ट नहीं होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने लिए सही साड़ी कैसे चुन सकती हैं.
ऑनलाइन कोई खूबसूरत साड़ी देखकर उसे खरीद लेना आसान है, लेकिन कई बार पहनने पर वह वैसी नहीं लगती जैसी मॉडल पर दिख रही थी. इसकी वजह आपका शरीर नहीं, बल्कि साड़ी का कपड़ा और उसे पहनने का तरीका होता है. सही फैब्रिक और ड्रेपिंग स्टाइल आपकी खूबसूरती को और निखार सकते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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