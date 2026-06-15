अगर आपकी बॉडी ऑवरग्लास शेप की है, यानी कंधे और हिप्स लगभग बराबर हैं और कमर स्पष्ट दिखाई देती है, तो शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप और हल्के सैटिन जैसे फ्लोई फैब्रिक आपके लिए बेहतर रहेंगे. ये कपड़े शरीर के प्राकृतिक कर्व्स को खूबसूरती से उभारते हैं.