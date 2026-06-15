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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनSaree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका

Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका

Best Saree For Body Shape: मार्केट में तमाम तरह की साड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं. हालांकि, सभी परफेक्ट नहीं होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने लिए सही साड़ी कैसे चुन सकती हैं.

By : सोनम  | Updated at : 15 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Best Saree For Body Shape: मार्केट में तमाम तरह की साड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं. हालांकि, सभी परफेक्ट नहीं होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने लिए सही साड़ी कैसे चुन सकती हैं.

ऑनलाइन कोई खूबसूरत साड़ी देखकर उसे खरीद लेना आसान है, लेकिन कई बार पहनने पर वह वैसी नहीं लगती जैसी मॉडल पर दिख रही थी. इसकी वजह आपका शरीर नहीं, बल्कि साड़ी का कपड़ा और उसे पहनने का तरीका होता है. सही फैब्रिक और ड्रेपिंग स्टाइल आपकी खूबसूरती को और निखार सकते हैं.

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अगर आपकी बॉडी ऑवरग्लास शेप की है, यानी कंधे और हिप्स लगभग बराबर हैं और कमर स्पष्ट दिखाई देती है, तो शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप और हल्के सैटिन जैसे फ्लोई फैब्रिक आपके लिए बेहतर रहेंगे. ये कपड़े शरीर के प्राकृतिक कर्व्स को खूबसूरती से उभारते हैं.
अगर आपकी बॉडी ऑवरग्लास शेप की है, यानी कंधे और हिप्स लगभग बराबर हैं और कमर स्पष्ट दिखाई देती है, तो शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप और हल्के सैटिन जैसे फ्लोई फैब्रिक आपके लिए बेहतर रहेंगे. ये कपड़े शरीर के प्राकृतिक कर्व्स को खूबसूरती से उभारते हैं.
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पियर शेप बॉडी में ऊपरी हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा और हिप्स चौड़े होते हैं. ऐसे में जॉर्जेट, शिफॉन और सॉफ्ट मैसूर सिल्क जैसी साड़ियां चुनें. हैवी पल्लू, जरी वर्क या बड़े प्रिंट्स ऊपरी हिस्से को अधिक संतुलित लुक देने में मदद करते हैं.
पियर शेप बॉडी में ऊपरी हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा और हिप्स चौड़े होते हैं. ऐसे में जॉर्जेट, शिफॉन और सॉफ्ट मैसूर सिल्क जैसी साड़ियां चुनें. हैवी पल्लू, जरी वर्क या बड़े प्रिंट्स ऊपरी हिस्से को अधिक संतुलित लुक देने में मदद करते हैं.
Published at : 15 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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