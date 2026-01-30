हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैशनAviva Baig Style: दिल में आग लगा देती हैं ये ड्रेसेज, अवीवा बेग के 10 फोटोज से सीखें फैशन सेंस

Aviva Baig Style: दिल में आग लगा देती हैं ये ड्रेसेज, अवीवा बेग के 10 फोटोज से सीखें फैशन सेंस

Aviva Baig Fashion: अवीवा बेग का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, खासकर जब उनकी सगाई रेहान वाड्रा से हुई उसके बाद से. चलिए आपको उनके फैशन सेंस के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Aviva Baig Fashion: अवीवा बेग का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, खासकर जब उनकी सगाई रेहान वाड्रा से हुई उसके बाद से. चलिए आपको उनके फैशन सेंस के बारे में बताते हैं.

दिल्ली की प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवीवा बेग हाल ही में सुर्खियों में आईं, जब उनकी सगाई रेहान वाड्रा से हुई. रायहान, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. दोनों ने दिसंबर 2025 में राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई की.

1/10
अब बात करते हैं अवीवा के फैशन सेंस की, जो जितना स्टाइलिश है उतना ही सहज भी. उनकी ड्रेसिंग में ट्रेंड और कम्फर्ट का ऐसा संतुलन दिखता है, जो आज की जेनरेशन को खूब पसंद आता है.
अब बात करते हैं अवीवा के फैशन सेंस की, जो जितना स्टाइलिश है उतना ही सहज भी. उनकी ड्रेसिंग में ट्रेंड और कम्फर्ट का ऐसा संतुलन दिखता है, जो आज की जेनरेशन को खूब पसंद आता है.
2/10
25 साल की अवीवा दिल्ली में रहती हैं और ट्रैवल की शौकीन हैं. उनका पर्सनल स्टाइल उनके क्रिएटिव माइंड और फ्री-फ्लो लाइफस्टाइल को साफ दिखाता है. इंस्टाग्राम पर उनका फैशन और ट्रैवल कंटेंट खासा चर्चा में रहता है.
25 साल की अवीवा दिल्ली में रहती हैं और ट्रैवल की शौकीन हैं. उनका पर्सनल स्टाइल उनके क्रिएटिव माइंड और फ्री-फ्लो लाइफस्टाइल को साफ दिखाता है. इंस्टाग्राम पर उनका फैशन और ट्रैवल कंटेंट खासा चर्चा में रहता है.
Published at : 30 Jan 2026 03:16 PM (IST)
