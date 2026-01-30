एक्सप्लोरर
Aviva Baig Style: दिल में आग लगा देती हैं ये ड्रेसेज, अवीवा बेग के 10 फोटोज से सीखें फैशन सेंस
Aviva Baig Fashion: अवीवा बेग का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, खासकर जब उनकी सगाई रेहान वाड्रा से हुई उसके बाद से. चलिए आपको उनके फैशन सेंस के बारे में बताते हैं.
दिल्ली की प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवीवा बेग हाल ही में सुर्खियों में आईं, जब उनकी सगाई रेहान वाड्रा से हुई. रायहान, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. दोनों ने दिसंबर 2025 में राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई की.
1/10
2/10
Published at : 30 Jan 2026 03:16 PM (IST)
फैशन
6 Photos
Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस
फैशन
7 Photos
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion