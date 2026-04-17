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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनAnushka Sharma Outfit: ब्लू रफल्ड शर्ट और व्हाइट मैक्सी स्कर्ट में अनुष्का ने लूटी महफिल, बड़े काम आएंगे ये फैशन टिप्स

Anushka Sharma Outfit: ब्लू रफल्ड शर्ट और व्हाइट मैक्सी स्कर्ट में अनुष्का ने लूटी महफिल, बड़े काम आएंगे ये फैशन टिप्स

Celebrity Match Day Fashion: अनुष्का शर्मा आईपीएल में विराट का हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम पहुंच रही हैं. जहां उनका अलग- अलग लुक फैंस को अपना दीवाना बना रहा है.

By : सोनम  | Updated at : 17 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Celebrity Match Day Fashion: अनुष्का शर्मा आईपीएल में विराट का हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम पहुंच रही हैं. जहां उनका अलग- अलग लुक फैंस को अपना दीवाना बना रहा है.

क्रिकेट स्टेडियम में आमतौर पर लोग कैप, जर्सी और आरामदायक कपड़ों में नजर आते हैं. लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा आता है जो पूरे माहौल को फैशन शो में बदल देता है. यहां बात हो रही है अनुष्का शर्मा की, जो हर बार अपने अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं.

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हाल ही में उन्होंने पहले कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट और डेनिम में सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्टाइल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग और खास ट्राय किया. उनका नया लुक मैदान से ज्यादा फैशन की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया.
हाल ही में उन्होंने पहले कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट और डेनिम में सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्टाइल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग और खास ट्राय किया. उनका नया लुक मैदान से ज्यादा फैशन की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया.
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उन्होंने Sandro Paris ब्रांड का एक को-ऑर्ड सेट पहना, जिसमें मरीन ब्लू शेड की रफल्ड स्ट्राइप्ड क्रॉप शर्ट शामिल थी. इसके साथ उन्होंने व्हाइट टोन की मैक्सी पॉपलिन स्कर्ट पेयर की, जो लुक को बैलेंस कर रही थी.
उन्होंने Sandro Paris ब्रांड का एक को-ऑर्ड सेट पहना, जिसमें मरीन ब्लू शेड की रफल्ड स्ट्राइप्ड क्रॉप शर्ट शामिल थी. इसके साथ उन्होंने व्हाइट टोन की मैक्सी पॉपलिन स्कर्ट पेयर की, जो लुक को बैलेंस कर रही थी.
Published at : 17 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Anushka Sharma Stadium Look Anushka Sharma Outfit

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