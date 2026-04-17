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Anushka Sharma Outfit: ब्लू रफल्ड शर्ट और व्हाइट मैक्सी स्कर्ट में अनुष्का ने लूटी महफिल, बड़े काम आएंगे ये फैशन टिप्स
Celebrity Match Day Fashion: अनुष्का शर्मा आईपीएल में विराट का हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम पहुंच रही हैं. जहां उनका अलग- अलग लुक फैंस को अपना दीवाना बना रहा है.
क्रिकेट स्टेडियम में आमतौर पर लोग कैप, जर्सी और आरामदायक कपड़ों में नजर आते हैं. लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा आता है जो पूरे माहौल को फैशन शो में बदल देता है. यहां बात हो रही है अनुष्का शर्मा की, जो हर बार अपने अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 04:34 PM (IST)
फैशन
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion