हाल ही में उन्होंने पहले कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट और डेनिम में सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्टाइल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग और खास ट्राय किया. उनका नया लुक मैदान से ज्यादा फैशन की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया.