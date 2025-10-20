हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: दिल से कैसे मनाएं दिवाली? इन 5 सेलेब्स के मैसेज पढ़ लेंगे तो त्योहार में आ जाएगा मजा

Diwali 2025: दिल से कैसे मनाएं दिवाली? इन 5 सेलेब्स के मैसेज पढ़ लेंगे तो त्योहार में आ जाएगा मजा

Diwali Messages 2025: दिवाली के त्योहार ने दस्तक दे दी है. बाजार सज चुके हैं और हर तरफ रौशनी और शॉपिंग का माहौल है. ऐसे में कई सेलेब्स ने ऐसा मैसेज दिया है, जिससे आप यह दिवाली दिल से मनाएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Diwali Messages 2025: दिवाली के त्योहार ने दस्तक दे दी है. बाजार सज चुके हैं और हर तरफ रौशनी और शॉपिंग का माहौल है. ऐसे में कई सेलेब्स ने ऐसा मैसेज दिया है, जिससे आप यह दिवाली दिल से मनाएंगे.

सभी सेलेब्स ने एक ही बात कही है. उन्होंने कहा है कि इस दिवाली अपनेपन और देसी चीजों को अपनाएं. उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' का नारा बुलंद किया, जिससे हम अपनी देसी चीजें खरीदें और छोटे दुकानदारों का साथ दें.

धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि दिवाली की रोशनी तभी पूरी लगती है, जब खुशी अपनों के साथ बांटी जाए. इस दिवाली सिर्फ पटाखे और मिठाई ही नहीं, अपने आस-पास की देसी चीजें भी खरीदें. लोकल आर्टिस्ट्स और दुकानदारों का साथ दें. इससे उनकी जिंदगी रोशन होगी.
धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि दिवाली की रोशनी तभी पूरी लगती है, जब खुशी अपनों के साथ बांटी जाए. इस दिवाली सिर्फ पटाखे और मिठाई ही नहीं, अपने आस-पास की देसी चीजें भी खरीदें. लोकल आर्टिस्ट्स और दुकानदारों का साथ दें. इससे उनकी जिंदगी रोशन होगी.
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली भी साड़ी की एक छोटी-सी दुकान में नजर आईं. उन्हें देखकर दुकानदार बेहद खुश हो गया. दुकानदार ने कहा कि आपके आने से हमारी दुकान की शान बढ़ गई. ऐसे में रुपाली गांगुली ने जवाब दिया कि आपकी साड़ियों से जो हमारी शान बढ़ती है, उसका क्या. उन्होंने कहा, 'दिवाली का मतलब है खुशियां बांटना. इस बार अपने भाइयों-बहनों के बने सामान खरीदो. एक दीया लोकल से, एक मिठाई देसी से.
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली भी साड़ी की एक छोटी-सी दुकान में नजर आईं. उन्हें देखकर दुकानदार बेहद खुश हो गया. दुकानदार ने कहा कि आपके आने से हमारी दुकान की शान बढ़ गई. ऐसे में रुपाली गांगुली ने जवाब दिया कि आपकी साड़ियों से जो हमारी शान बढ़ती है, उसका क्या. उन्होंने कहा, 'दिवाली का मतलब है खुशियां बांटना. इस बार अपने भाइयों-बहनों के बने सामान खरीदो. एक दीया लोकल से, एक मिठाई देसी से.
मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें वह गिफ्ट शॉप में शॉपिंग करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दिवाली पर कुछ नया लेना जरूरी नहीं. बस अपने लोगों से लेना जरूरी है. दिवाली की रौशनी तब सच्ची होगी, जब हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे. इस बार देसी चीजें खरीदें, अपनापन बढ़ाएं.'
मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें वह गिफ्ट शॉप में शॉपिंग करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दिवाली पर कुछ नया लेना जरूरी नहीं. बस अपने लोगों से लेना जरूरी है. दिवाली की रौशनी तब सच्ची होगी, जब हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे. इस बार देसी चीजें खरीदें, अपनापन बढ़ाएं.'
सिंगर शंकर महादेवन ने एक वीडियो बनाया, जिसमें वह कहते हैं, 'हर मिठाई की मिठास तब बढ़ जाती है, जब वह अपने शहर की दुकान से आती है. शंकर महादेवन ने अपने वीडियो में दुकानदार के साथ मस्ती भी की.
सिंगर शंकर महादेवन ने एक वीडियो बनाया, जिसमें वह कहते हैं, 'हर मिठाई की मिठास तब बढ़ जाती है, जब वह अपने शहर की दुकान से आती है. शंकर महादेवन ने अपने वीडियो में दुकानदार के साथ मस्ती भी की.
तृप्ति डिमरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'उन लोगों से खरीदारी करना खास होता है, जो आपका नाम, आपकी पसंद और आपका मूड अच्छी तरह जानते हैं. इस दिवाली मैं लोकल चीजें खरीद रही हूं, क्योंकि हर छोटी दुकान का दिल बड़ा होता है.
तृप्ति डिमरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'उन लोगों से खरीदारी करना खास होता है, जो आपका नाम, आपकी पसंद और आपका मूड अच्छी तरह जानते हैं. इस दिवाली मैं लोकल चीजें खरीद रही हूं, क्योंकि हर छोटी दुकान का दिल बड़ा होता है.
Published at : 20 Oct 2025 10:10 AM (IST)
