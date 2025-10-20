अनुपमा फेम रुपाली गांगुली भी साड़ी की एक छोटी-सी दुकान में नजर आईं. उन्हें देखकर दुकानदार बेहद खुश हो गया. दुकानदार ने कहा कि आपके आने से हमारी दुकान की शान बढ़ गई. ऐसे में रुपाली गांगुली ने जवाब दिया कि आपकी साड़ियों से जो हमारी शान बढ़ती है, उसका क्या. उन्होंने कहा, 'दिवाली का मतलब है खुशियां बांटना. इस बार अपने भाइयों-बहनों के बने सामान खरीदो. एक दीया लोकल से, एक मिठाई देसी से.