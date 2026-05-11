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Cheap Lehenga Markets In Delhi: चांदनी चौक ही नहीं यहां भी मिलते हैं सस्ते लहंगे, ये हैं दिल्ली के सबसे चीप मार्केट
Cheap Lehenga Markets In Delhi: दिल्ली में चांदनी चौक के अलावा आर्य समाज रोड, राजौरी गार्डन और सीलमपुर जैसे मार्केट में भी सस्ते और खूबसूरत ब्राइडल लहंगे मिलते हैं. यहां जाने पूरी जानकारी
शादी का सीजन आते ही हर होने वाली दुल्हन की शॉपिंग शुरू हो जाती है. हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी का दिन सबसे खास और यादगार लगे, और सबसे जरूरी उस दिन उसका लहंगा बिल्कुल परफेक्ट हो. ऐसे में सबसे पहले नाम आता है चांदनी चौक का, जहां दूर-दूर से लोग ब्राइडल शॉपिंग करने आते हैं. लेकिन दिल्ली में सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं, बल्कि कई ऐसे मार्केट भी हैं जहां सस्ते और खूबसूरत लहंगे मिल जाते हैं.
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Published at : 11 May 2026 05:11 PM (IST)
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चांदनी चौक ही नहीं यहां भी मिलते हैं सस्ते लहंगे, ये हैं दिल्ली के सबसे चीप मार्केट
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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