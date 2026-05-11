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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलCheap Lehenga Markets In Delhi: चांदनी चौक ही नहीं यहां भी मिलते हैं सस्ते लहंगे, ये हैं दिल्ली के सबसे चीप मार्केट

Cheap Lehenga Markets In Delhi: चांदनी चौक ही नहीं यहां भी मिलते हैं सस्ते लहंगे, ये हैं दिल्ली के सबसे चीप मार्केट

Cheap Lehenga Markets In Delhi: दिल्ली में चांदनी चौक के अलावा आर्य समाज रोड, राजौरी गार्डन और सीलमपुर जैसे मार्केट में भी सस्ते और खूबसूरत ब्राइडल लहंगे मिलते हैं. यहां जाने पूरी जानकारी

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 May 2026 05:11 PM (IST)
Cheap Lehenga Markets In Delhi: दिल्ली में चांदनी चौक के अलावा आर्य समाज रोड, राजौरी गार्डन और सीलमपुर जैसे मार्केट में भी सस्ते और खूबसूरत ब्राइडल लहंगे मिलते हैं. यहां जाने पूरी जानकारी

शादी का सीजन आते ही हर होने वाली दुल्हन की शॉपिंग शुरू हो जाती है. हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी का दिन सबसे खास और यादगार लगे, और सबसे जरूरी उस दिन उसका लहंगा बिल्कुल परफेक्ट हो. ऐसे में सबसे पहले नाम आता है चांदनी चौक का, जहां दूर-दूर से लोग ब्राइडल शॉपिंग करने आते हैं. लेकिन दिल्ली में सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं, बल्कि कई ऐसे मार्केट भी हैं जहां सस्ते और खूबसूरत लहंगे मिल जाते हैं.

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अगर आपका बजट कम है और फिर भी आप डिजाइनर जैसा लहंगा चाहती हैं, तो उत्तम नगर के आर्य समाज रोड मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां नॉन-ब्राइडल लहंगे करीब 1500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, जबकि ब्राइडल लहंगे लगभग 4000 रुपये से मिलते है. साथ ही इस मार्केट में आपको लेटेस्ट डिजाइन, ज्वेलरी, सैंडल, पर्स आदि कई तरह की वैरायटी और सस्ते में आसानी से मिल जाएगी.
अगर आपका बजट कम है और फिर भी आप डिजाइनर जैसा लहंगा चाहती हैं, तो उत्तम नगर के आर्य समाज रोड मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां नॉन-ब्राइडल लहंगे करीब 1500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, जबकि ब्राइडल लहंगे लगभग 4000 रुपये से मिलते है. साथ ही इस मार्केट में आपको लेटेस्ट डिजाइन, ज्वेलरी, सैंडल, पर्स आदि कई तरह की वैरायटी और सस्ते में आसानी से मिल जाएगी.
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इसके अलावा पश्चिम दिल्ली (West Delhi) में स्थित राजौरी गार्डन मार्केट भी लहंगों के लिए काफी फेमस मानी जाती है. यहां ब्रांडेड और स्टाइलिश लहंगे बजट में आसानी से मिल जाते हैं. इस मार्केट में लहंगे की शुरुआती कीमत लगभग 5,000 रुपये से लगभग 10,000 रुपये तक है. वही शादी हो, सगाई हो या मेहंदी हर फंक्शन के लिए लड़कियां यहां से बहुत शॉपिंग करती हैं. साथ ही खास बात ये है कि यहां हर बजट के हिसाब से डिजाइन मिल जाते हैं.
इसके अलावा पश्चिम दिल्ली (West Delhi) में स्थित राजौरी गार्डन मार्केट भी लहंगों के लिए काफी फेमस मानी जाती है. यहां ब्रांडेड और स्टाइलिश लहंगे बजट में आसानी से मिल जाते हैं. इस मार्केट में लहंगे की शुरुआती कीमत लगभग 5,000 रुपये से लगभग 10,000 रुपये तक है. वही शादी हो, सगाई हो या मेहंदी हर फंक्शन के लिए लड़कियां यहां से बहुत शॉपिंग करती हैं. साथ ही खास बात ये है कि यहां हर बजट के हिसाब से डिजाइन मिल जाते हैं.
Published at : 11 May 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
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