इसके अलावा पश्चिम दिल्ली (West Delhi) में स्थित राजौरी गार्डन मार्केट भी लहंगों के लिए काफी फेमस मानी जाती है. यहां ब्रांडेड और स्टाइलिश लहंगे बजट में आसानी से मिल जाते हैं. इस मार्केट में लहंगे की शुरुआती कीमत लगभग 5,000 रुपये से लगभग 10,000 रुपये तक है. वही शादी हो, सगाई हो या मेहंदी हर फंक्शन के लिए लड़कियां यहां से बहुत शॉपिंग करती हैं. साथ ही खास बात ये है कि यहां हर बजट के हिसाब से डिजाइन मिल जाते हैं.