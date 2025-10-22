हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी

छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी

छठ का सबसे खास और पसंदीदा प्रसाद ठेकुआ होताहै, जिसे हर घर में पूजा के लिए बड़े प्रेम और परंपरा के साथ बनाया जाता है. ठेकुआ सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि इमोशन से जुड़ी एक खास डिश है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 10:16 PM (IST)
छठ का सबसे खास और पसंदीदा प्रसाद ठेकुआ होताहै, जिसे हर घर में पूजा के लिए बड़े प्रेम और परंपरा के साथ बनाया जाता है. ठेकुआ सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि इमोशन से जुड़ी एक खास डिश है.

छठ का सबसे खास और पसंदीदा प्रसाद ठेकुआ होताहै, जिसे हर घर में पूजा के लिए बड़े प्रेम और परंपरा के साथ बनाया जाता है. ठेकुआ सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि इमोशन से जुड़ी एक खास डिश है, जो टेस्ट में इतना लाजवाब होता है कि मिठाई भी इसके आगे फीकी लगती है. यह कुरकुरा, मीठा और सुगंध से भरपूर होता है.बच्चे हों या बूढ़े, सभी को ठेकुआ खाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार छठ के लिए टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ कैसे बनाएं.

1/6
ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी लें और उसमें गुड़ डालें, गैस पर हल्की आंच पर चलाते हुए गुड़ को पिघलाएं, जब गुड़ पूरी तरह से घुल जाए, तो उसे छान लें और ठंडा होने के लिए अलग रख दें.
ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी लें और उसमें गुड़ डालें, गैस पर हल्की आंच पर चलाते हुए गुड़ को पिघलाएं, जब गुड़ पूरी तरह से घुल जाए, तो उसे छान लें और ठंडा होने के लिए अलग रख दें.
2/6
अब एक बड़ी थाली में गेहूं का आटा लें, फिर इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस नारियल डालें. अब इसमें घी डालें और हाथ से अच्छे से मिलाएं ताकि आटे में मोयन अच्छे से मिल जाए.मोयन से ही ठेकुआ कुरकुरा और टेस्टी बनता है.
अब एक बड़ी थाली में गेहूं का आटा लें, फिर इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस नारियल डालें. अब इसमें घी डालें और हाथ से अच्छे से मिलाएं ताकि आटे में मोयन अच्छे से मिल जाए.मोयन से ही ठेकुआ कुरकुरा और टेस्टी बनता है.
3/6
इसके बाद गुड़ का ठंडा किया हुआ घोल थोड़ा-थोड़ा डालते जाएं और आटे को गूंथें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा नरम हो और न ही बहुत सख्त, इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए.
इसके बाद गुड़ का ठंडा किया हुआ घोल थोड़ा-थोड़ा डालते जाएं और आटे को गूंथें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा नरम हो और न ही बहुत सख्त, इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए.
4/6
अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, हर लोई को हाथ से थोड़ा मोटा बेल लें या दबाकर गोल बनाएं. आप चाहें तो कांटे, चम्मच या सांचे से ऊपर डिजाइन बना सकते हैं ताकि यह और सुंदर दिखे.
अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, हर लोई को हाथ से थोड़ा मोटा बेल लें या दबाकर गोल बनाएं. आप चाहें तो कांटे, चम्मच या सांचे से ऊपर डिजाइन बना सकते हैं ताकि यह और सुंदर दिखे.
5/6
वहीं अब कड़ाही में तेल या घी गरम करें, जब तेल मीडियम गरम हो जाए, तो एक-एक करके ठेकुआ डालें, गैस धीमी रखें और ठेकुआ को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. ध्यान रखें कि आंच तेज न हो, नहीं तो ठेकुआ बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा.
वहीं अब कड़ाही में तेल या घी गरम करें, जब तेल मीडियम गरम हो जाए, तो एक-एक करके ठेकुआ डालें, गैस धीमी रखें और ठेकुआ को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. ध्यान रखें कि आंच तेज न हो, नहीं तो ठेकुआ बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा.
6/6
लास्ट में तले हुए ठेकुआ को एक टिशू पेपर या सूती कपड़े पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए फिर जब यह ठंडा हो जाए तो एयरटाइट डिब्बे में भरकर कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है.
लास्ट में तले हुए ठेकुआ को एक टिशू पेपर या सूती कपड़े पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए फिर जब यह ठंडा हो जाए तो एयरटाइट डिब्बे में भरकर कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है.
Published at : 22 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Embed widget