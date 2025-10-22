छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी

वहीं अब कड़ाही में तेल या घी गरम करें, जब तेल मीडियम गरम हो जाए, तो एक-एक करके ठेकुआ डालें, गैस धीमी रखें और ठेकुआ को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. ध्यान रखें कि आंच तेज न हो, नहीं तो ठेकुआ बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा.