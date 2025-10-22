मॉडर्न घरों में कैसे करें छठ पूजा, फ्लैट में कैसे बनाएं छठ घाट?

अगर आपकी सोसायटी में स्विमिंग पूल है तो आप इसका यूज छठ पूजा के लिए कर सकती हैं. कई सोसाइटी में पूजा के दौरान स्विमिंग पूल को खास तरीके से सजाया जाता है, ताकि लोग वहां पूजा कर सकें. आप पूल के पास जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा कर सकती हैं. अगर सोसाइटी में सभी लोग एक साथ पूजा करना चाहते हैं, तो यह सामूहिक रूप से भी मनाया जा सकता है.