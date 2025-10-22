एक्सप्लोरर
मॉडर्न घरों में कैसे करें छठ पूजा, फ्लैट में कैसे बनाएं छठ घाट?
छठ पूजा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. यह पूजा खासतौर पर सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है और चार दिन तक चलती है. इस दौरान लोग अपने घरों में कुछ खास रीति-रिवाजों का पालन करते हैं.
छठ पूजा एक ऐसा पर्व है, जो विशेष रूप से बिहार और यूपी जैसे राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह पूजा खासतौर पर सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है और चार दिन तक चलती है. इस दौरान लोग अपने घरों में कुछ खास रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं, पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जलाशयों तक जाते हैं. लेकिन अगर आप किसी फ्लैट में रह रही हैं या आसपास कोई नदी, तालाब या घाट नहीं है, तो भी आप इस पर्व को घर पर ही बड़े श्रद्धा भाव से मना सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे मॉडर्न घरों में, खास कर फ्लैट्स में छठ पूजा का आयोजन किया जा सकता है और छठ घाट कैसे बनाएं.
Published at : 22 Oct 2025 04:51 PM (IST)
