हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलमॉडर्न घरों में कैसे करें छठ पूजा, फ्लैट में कैसे बनाएं छठ घाट?

मॉडर्न घरों में कैसे करें छठ पूजा, फ्लैट में कैसे बनाएं छठ घाट?

छठ पूजा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. यह पूजा खासतौर पर सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है और चार दिन तक चलती है. इस दौरान लोग अपने घरों में कुछ खास रीति-रिवाजों का पालन करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 04:51 PM (IST)
छठ पूजा एक ऐसा पर्व है, जो विशेष रूप से बिहार और यूपी जैसे राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह पूजा खासतौर पर सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है और चार दिन तक चलती है. इस दौरान लोग अपने घरों में कुछ खास रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं, पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जलाशयों तक जाते हैं. लेकिन अगर आप किसी फ्लैट में रह रही हैं या आसपास कोई नदी, तालाब या घाट नहीं है, तो भी आप इस पर्व को घर पर ही बड़े श्रद्धा भाव से मना सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे मॉडर्न घरों में, खास कर फ्लैट्स में छठ पूजा का आयोजन किया जा सकता है और छठ घाट कैसे बनाएं.

अगर आपकी सोसायटी में स्विमिंग पूल है तो आप इसका यूज छठ पूजा के लिए कर सकती हैं. कई सोसाइटी में पूजा के दौरान स्विमिंग पूल को खास तरीके से सजाया जाता है, ताकि लोग वहां पूजा कर सकें. आप पूल के पास जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा कर सकती हैं. अगर सोसाइटी में सभी लोग एक साथ पूजा करना चाहते हैं, तो यह सामूहिक रूप से भी मनाया जा सकता है.
अगर स्विमिंग पूल जैसी कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने घर की छत पर ही एक घाट तैयार कर सकती हैं. इसके लिए आप बाथ टब, बच्चों के स्विमिंग टब या किसी भी बड़े कंटेनर का यूज कर सकती हैं. छत पर इन चीजों में पानी भरकर आप छठ पूजा के लिए स्थान बना सकती हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देने का आयोजन कर सकती हैं. यह तरीका बहुत ही आसान और सुविधाजनक है.
अगर आपके पास अच्छी जगह है तो आप पारंपरिक तरीके से भी छठ घाट बना सकती हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को गूंथ कर एक गोल आकार का घेरा बनाना होगा फिर इस घेरे के चारों ओर ईंटें लगाकर उसकी बाउंड्री बनाएं, ताकि पानी भरने में कोई दिक्कत न हो. इस तरह से आप छठ घाट को पूरी श्रद्धा से घर पर ही बना सकती हैं.
अगर आपके घर में कोई छोटा स्विमिंग टब है या बच्चों का प्लास्टिक टब है, तो उसका यूज भी आप छठ पूजा के लिए कर सकती हैं. इसे छत पर रखकर इसमें पानी भरें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खड़े होकर पूजा करें. यह तरीका बहुत ही सरल और कम जगह में किया जा सकता है.
घर में घाट तैयार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने पूजा के लिए सही स्थान चुना है. यह स्थान साफ-सुथरा और शांत होना चाहिए, जहां आपको ध्यान से पूजा करने का अवसर मिले. छठ पूजा का महत्व है और यह बहुत ही श्रद्धा से की जाती है, इसलिए स्थान का चुनाव भी बहुत अहम है.
छठ पूजा के दौरान घर में खास पारंपरिक पकवान बनते हैं, जैसे ठेकुआ, गुड़ की चिउड़ी, चिउड़े, और तिल के लड्डू. इन पकवानों को बनाने के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है. अगर आप घर पर ही पूजा कर रही हैं, तो इन पकवानों को जरूर बनाएं और पूजा के समय उनका यूज करें.
छठ पूजा के दौरान घर के घाट को सजाने के लिए आपको दीपों और फूलों का यूज करना चाहिए. इससे न सिर्फ पूजा का वातावरण शुभ और पवित्र लगता है. आप घर की छत पर छोटे-छोटे दीपक या मोमबत्तियां रख सकती हैं और फूलों से सजावट कर सकती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja 2025 Chhath Puja At Home Chhath Ghat In Flat Modern Home Chhath Puja Chhath Puja Preparation Chhath Puja Decoration

