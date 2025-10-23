छठ पर नहीं जा पा रहे बिहार तो कैसे करें पूजा? जान लें बेहद आसान तरीका

अगर आपके घर के पास कोई तालाब या नदी नहीं है, तो आप अपने घर की छत या आंगन को ही एक छोटा-सा छठ घाट बना सकते हैं. इसके लिए आप ईंटों से एक छोटा घेरा बनाकर उसमें पानी भरें. आप चाहें तो सीमेंट का छोटा कुंड भी बनवा सकते हैं. कई लोग बच्चों के प्लास्टिक टब का भी यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज न हो क्योंकि छठ में प्लास्टिक को वर्जित माना गया है.