हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलChhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स

Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स

इस व्रत में न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है, बल्कि इसे निभाने के लिए फिजिकल पावर और एनर्जी भी जरूरी होती है. लंबे समय तक व्रत में रहना, पूजा की तैयारियां करना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 25 Oct 2025 02:13 PM (IST)
छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह त्योहार सूर्य देव और छठी माई की पूजा के लिए मनाया जाता है. इस व्रत में न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है, बल्कि इसे निभाने के लिए फिजिकल पावर और एनर्जी भी जरूरी होती है. लंबे समय तक व्रत में रहना, पूजा की तैयारियां करना, नदी या तालाब के किनारे खड़े रहना और घंटों तक प्रार्थना करना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है. इसके चलते थकान, चक्कर, कमजोरी या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इस पवित्र अवसर पर सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा व्रत के समय अपनी हेल्थ का खास ध्यान कैसे रखें.

1/6
व्रत शुरू करने से पहले हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी है. ऐसा खाना शरीर को एनर्जी देता है और व्रत के दौरान कमजोरी नहीं आने देता है. इसमें आप दाल और चावल, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना पाचन में दिक्कत कर सकता है. इसलिए व्रत से पहले हल्का और आसान पचने वाला खाना ही लें.
2/6
छठ पूजा के दौरान पानी का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए व्रत से पहले शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए. आप पानी के साथ-साथ नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का जूस भी ले सकते हैं. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बने रहते हैं और कमजोरी या चक्कर आने की संभावना कम हो जाती है.
3/6
फलों और ड्राई फ्रूट्स में नेचुरल शुगर और फाइबर होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. व्रत से पहले और बाद में इन्हें शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है. कुछ खास चीजें जैसे खजूर, किशमिश और केला जो आपकी मदद कर सकती हैं. ये खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है.
4/6
पूजा की तैयारियों में अक्सर नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर थक जाता है. व्रत शुरू करने से पहले पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है. नींद से न सिर्फ शरीर तरोताजा रहता है, बल्कि मन भी शांत और फोकस रहता है.
5/6
छठ पूजा के दौरान मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ. तनाव और चिंता से एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है. इसलिए पूजा के समय योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों को अपनाएं. इससे आप मानसिक रूप से भी मजबूत और फोकस रहेंगे.
6/6
व्रत के बाद तुरंत भारी या मसालेदार खाना खाने से पेट पर दबाव पड़ता है और पाचन ठीक नहीं रहता है. व्रत खोलते समय पहले हल्का और नॉर्मल खाएं. जैसे थोड़ी मात्रा में फल, गुड़-चावल फिर धीरे-धीरे बाकी चीजें खाएं.
Published at : 25 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Embed widget