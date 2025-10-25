व्रत शुरू करने से पहले हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी है. ऐसा खाना शरीर को एनर्जी देता है और व्रत के दौरान कमजोरी नहीं आने देता है. इसमें आप दाल और चावल, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना पाचन में दिक्कत कर सकता है. इसलिए व्रत से पहले हल्का और आसान पचने वाला खाना ही लें.