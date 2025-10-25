एक्सप्लोरर
Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
इस व्रत में न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है, बल्कि इसे निभाने के लिए फिजिकल पावर और एनर्जी भी जरूरी होती है. लंबे समय तक व्रत में रहना, पूजा की तैयारियां करना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है.
छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह त्योहार सूर्य देव और छठी माई की पूजा के लिए मनाया जाता है. इस व्रत में न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है, बल्कि इसे निभाने के लिए फिजिकल पावर और एनर्जी भी जरूरी होती है. लंबे समय तक व्रत में रहना, पूजा की तैयारियां करना, नदी या तालाब के किनारे खड़े रहना और घंटों तक प्रार्थना करना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है. इसके चलते थकान, चक्कर, कमजोरी या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इस पवित्र अवसर पर सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा व्रत के समय अपनी हेल्थ का खास ध्यान कैसे रखें.
Published at : 25 Oct 2025 02:13 PM (IST)
लाइफस्टाइल
