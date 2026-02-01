बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक

साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी. आंध्र प्रदेश की यह साड़ी हल्के वजन और बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है.