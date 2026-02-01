एक्सप्लोरर
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
Nirmala Sitharaman Saree: साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल बजट पेश करते समय सिर्फ अपने भाषण ही नहीं, बल्कि अपनी साड़ी के चयन को लेकर भी चर्चा में रहती है. 2019 से 2026 तक उन्होंने अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक और हैंडलूम साड़ियां पहनकर भारतीय कारीगरों और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया है. हर बजट डे पर उनकी साड़ी एक खास संदेश देती नजर आई है.
1/9
2/9
Published at : 01 Feb 2026 10:20 AM (IST)
लाइफस्टाइल
9 Photos
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
लाइफस्टाइल
5 Photos
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
लाइफस्टाइल
6 Photos
क्या ब्रेन रॉट दिमाग को वाकई पहुंचा रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया माइंडलेस स्क्रॉलिंग का असर
लाइफस्टाइल
6 Photos
आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे
लाइफस्टाइल
5 Photos
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
लाइफस्टाइल
6 Photos
घर में रोज इस्तेमाल होने वाली ये 6 चीजें बन जाती हैं जहर, समय पर नहीं बदली तो पहुंचा सकती है नुकसान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
क्रिकेट
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
Advertisement
लाइफस्टाइल
9 Photos
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
लाइफस्टाइल
5 Photos
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion