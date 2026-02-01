हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलबजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक

बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक

Nirmala Sitharaman Saree: साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Nirmala Sitharaman Saree: साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल बजट पेश करते समय सिर्फ अपने भाषण ही नहीं, बल्कि अपनी साड़ी के चयन को लेकर भी चर्चा में रहती है. 2019 से 2026 तक उन्होंने अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक और हैंडलूम साड़ियां पहनकर भारतीय कारीगरों और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया है. हर बजट डे पर उनकी साड़ी एक खास संदेश देती नजर आई है.

1/9
साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी. आंध्र प्रदेश की यह साड़ी हल्के वजन और बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है.
साल 2019 में अपने पहले यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी. आंध्र प्रदेश की यह साड़ी हल्के वजन और बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है.
2/9
वहीं 2020 के बजट के दिन उन्होंने पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर हरे रंग का था. पीला रंग शुभता और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है.
वहीं 2020 के बजट के दिन उन्होंने पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर हरे रंग का था. पीला रंग शुभता और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 01 Feb 2026 10:20 AM (IST)
