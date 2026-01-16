हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sonia Khattri: बिश्नोई गैंग ने जिस जिम पर दागीं गोलियां, उसकी मालकिन का फिगर उड़ा देगा होश, देखें फोटोज

Influencer Sonia Khattri: बिश्नोई गैंग एक बार फिर से दिल्ली में एक्टिव हो गया है. उसने आरके फिटनेस जिम हाल ही में फायरिंग की. चलिए आपको बताते हैं कि उसकी मालकिन कौन है.

By : सोनम  | Updated at : 16 Jan 2026 02:26 PM (IST)
दिल्ली के पश्चिम विहार में स्थित आरके फिटनेस जिम हाल ही में फायरिंग की घटना को लेकर चर्चा में आया. इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लेने का दावा किया, जिसके बाद जिम और उसके मालिकों को लेकर लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई.

इस घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिम की मालकिन और फिटनेस ट्रेनर सोनिया खत्री को लेकर हो रही है. वजह साफ है उनकी दमदार फिटनेस और टोन्ड फिगर, जो सोशल मीडिया पर किसी एक्ट्रेस से कम चर्चा में नहीं रहती.
सोनिया सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस जर्नी, हैवी वर्कआउट्स और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर जिम सेशन के वीडियो और फोटोज शेयर करती हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंस और मेहनत साफ नजर आती है.
Published at : 16 Jan 2026 02:26 PM (IST)
Bishnoi Gang Firing RK Fitness Gym Delhi RK Fitness Owner Wife

