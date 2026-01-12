एक्सप्लोरर
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
Unique Indian Baby Girl Names: लोग बच्चियों के नाम को लेकर लोगों से पूछते रहते हैं कि अच्छा और यूनिक नाम कौन सा है. चलिए आपको कुछ अच्छा और यूनिक नाम बताते हैं, जो इंडियन कल्चर से जुड़े हैं.
भारत के पवित्र स्थल सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं रखते, बल्कि उनसे जुड़ी आस्था, उम्मीद और भीतर की ताकत की कहानियां भी लोगों को आकर्षित करती हैं. आज के माता-पिता ऐसे नाम चाहते हैं जो भारतीय विरासत से जुड़े हों, लेकिन बोलने में आधुनिक और सहज लगें. चलिए आपको ऐसे ही 7 नामों के बारे में बताते हैं, जो काफी यूनिक हैं और भारतीय कल्चर से जुड़े हुए हैं.
1/7
2/7
Published at : 12 Jan 2026 04:32 PM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
लाइफस्टाइल
6 Photos
केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!
लाइफस्टाइल
9 Photos
क्या आपको भी लगता है कि इन 9 चीजों से होता है कैंसर, जानें कितना गलत सोचते हैं आप?
लाइफस्टाइल
7 Photos
अगर बार-बार आ रहा पेशाब तो हो सकता है इस कैंसर का खतरा, पुरुषों को रहना चाहिए सावधान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
Advertisement
लाइफस्टाइल
7 Photos
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
लाइफस्टाइल
6 Photos
केंगल अंजनेय स्वामी मंदिर का रहस्य: हर साल बढ़ रही हनुमान जी की मूर्ति, वैज्ञानिक भी हैरान!
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion