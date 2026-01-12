हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन

Unique Indian Baby Girl Names: लोग बच्चियों के नाम को लेकर लोगों से पूछते रहते हैं कि अच्छा और यूनिक नाम कौन सा है. चलिए आपको कुछ अच्छा और यूनिक नाम बताते हैं, जो इंडियन कल्चर से जुड़े हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jan 2026 04:32 PM (IST)
भारत के पवित्र स्थल सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं रखते, बल्कि उनसे जुड़ी आस्था, उम्मीद और भीतर की ताकत की कहानियां भी लोगों को आकर्षित करती हैं. आज के माता-पिता ऐसे नाम चाहते हैं जो भारतीय विरासत से जुड़े हों, लेकिन बोलने में आधुनिक और सहज लगें. चलिए आपको ऐसे ही 7 नामों के बारे में बताते हैं, जो काफी यूनिक हैं और भारतीय कल्चर से जुड़े हुए हैं.

1/7
आयरा नाम अयोध्या से जुड़ा माना जाता है, जो शांति और नैतिकता का प्रतीक रही है. यह नाम छोटा, सॉफ्ट और आधुनिक महसूस होता है. इसमें बिना भारीपन के एक गहरी गरिमा झलकती है.
2/7
काशी वाराणसी का प्राचीन नाम है और इसका अर्थ होता है उजाला या चमक. यह नाम मजबूत होते हुए भी बेहद शांत लगता है. काशी ज्ञान, स्थिरता और समय से परे सोच का एहसास कराता है.
Published at : 12 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Indian Baby Girl Names Unique Indian Baby Girl Names Modern Indian Baby Girl Names

