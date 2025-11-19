पेस्ट फ्री बालकनी के लिए घर में लगाएं ये 8 खुशबूदार पौधे, बालकनी के लिए बनेंगे सुरक्षा कवच

तुलसी अपने खुशबूदार ऑयल के लिए मशहूर है जो मच्छरों और मक्खियों को पास नहीं आने देती है. वहीं तुलसी धूप वाली बालकनी में आसानी से चल भी जाती है और इसकी मजबूत खुशबू एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है. इसे बैठने के एरिया या खिड़कियों के पास रखने पर इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है.