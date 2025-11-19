हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलपेस्ट फ्री बालकनी के लिए घर में लगाएं ये 8 खुशबूदार पौधे, बालकनी के लिए बनेंगे सुरक्षा कवच

पेस्ट फ्री बालकनी के लिए घर में लगाएं ये 8 खुशबूदार पौधे, बालकनी के लिए बनेंगे सुरक्षा कवच

तुलसी अपने खुशबूदार ऑयल के लिए मशहूर है जो मच्छरों और मक्खियों को पास नहीं आने देती. तुलसी धूप वाली बालकनी में आसानी से चल जाती है और इसकी मजबूत खुशबू एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Nov 2025 12:23 PM (IST)
तुलसी अपने खुशबूदार ऑयल के लिए मशहूर है जो मच्छरों और मक्खियों को पास नहीं आने देती. तुलसी धूप वाली बालकनी में आसानी से चल जाती है और इसकी मजबूत खुशबू एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है.

घर की बालकनी हमेशा ही रिलैक्स करने और ताजी हवा लेने की जगह रही है. हालांकि, कई बार मच्छर, मक्खी और दूसरे कीड़े इसकी खूबसूरती और आराम में दिक्कत बन जाते हैं, जिससे लोग केमिकल्स वाले प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. ऐसे में आपकी बालकनी को पेस्ट-फ्री बनाने का एक बिल्कुल नेचुरल और खुशबूदार तरीका ऐसे पौधा लगाना है, जिनकी खूबसूरती और नेचुरल ऑयल्स कीड़ों को दूर रखते हैं. यह पौधे न सिर्फ आपकी बालकनी को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि एक ग्रीन सिक्योरिटी सिस्टम की तरह आपके स्पेस को प्रोटेक्ट भी करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे आठ खुशबूदार पौधों के बारे में बताते हैं जो आपकी बालकनी के लिए नेचुरल सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं.

1/8
तुलसी अपने खुशबूदार ऑयल के लिए मशहूर है जो मच्छरों और मक्खियों को पास नहीं आने देती है. वहीं तुलसी धूप वाली बालकनी में आसानी से चल भी जाती है और इसकी मजबूत खुशबू एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है. इसे बैठने के एरिया या खिड़कियों के पास रखने पर इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है.
तुलसी अपने खुशबूदार ऑयल के लिए मशहूर है जो मच्छरों और मक्खियों को पास नहीं आने देती है. वहीं तुलसी धूप वाली बालकनी में आसानी से चल भी जाती है और इसकी मजबूत खुशबू एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है. इसे बैठने के एरिया या खिड़कियों के पास रखने पर इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है.
2/8
वहीं लैवेंडर की हल्की खुशबू इंसानों को पसंद होती है. लेकिन यह मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने में भी कारगर होती है. इसके खूबसूरत फूल आपकी बालकनी के लिए सुंदर भी हैं. जबकि इसके एसेंशियल ऑयल कीड़े-मकोड़ों के लिए नेचुरल रिपेलेंट का काम करते हैं.
वहीं लैवेंडर की हल्की खुशबू इंसानों को पसंद होती है. लेकिन यह मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने में भी कारगर होती है. इसके खूबसूरत फूल आपकी बालकनी के लिए सुंदर भी हैं. जबकि इसके एसेंशियल ऑयल कीड़े-मकोड़ों के लिए नेचुरल रिपेलेंट का काम करते हैं.
3/8
लेमन ग्रास में मौजूद नेचुरल सिट्रोनेला मच्छरों को दूर रखने में बहुत असरदार माना जाता है. इसकी पत्तियों से निकलने वाली नींबू जैसी ताजी खुशबू बालकनी को साफ और खुशबूदार बनाती है.
लेमन ग्रास में मौजूद नेचुरल सिट्रोनेला मच्छरों को दूर रखने में बहुत असरदार माना जाता है. इसकी पत्तियों से निकलने वाली नींबू जैसी ताजी खुशबू बालकनी को साफ और खुशबूदार बनाती है.
4/8
वहीं पुदीने की तेज ठंडी खुशबू मच्छरों, चीटियां और मक्खियों को पास नहीं आने देती है. यह बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसे गमले में लगाना ज्यादा बेहतर रहता है. वहीं इसकी पत्तियों पर हल्का टच होते ही इसकी खुशबू हवा में फैल जाती है.
वहीं पुदीने की तेज ठंडी खुशबू मच्छरों, चीटियां और मक्खियों को पास नहीं आने देती है. यह बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसे गमले में लगाना ज्यादा बेहतर रहता है. वहीं इसकी पत्तियों पर हल्का टच होते ही इसकी खुशबू हवा में फैल जाती है.
5/8
आप मच्छरों से बचने के लिए बालकनी में रोजमेरी का पौधा भी लगा सकते हैं. रोजमेरी लकड़ी जैसी खुशबू, मच्छरों और हानिकारक कीड़ों को दूर रखती है. यह धूप में अच्छी तरह बढ़ती भी है और इसकी पत्तियों से निकलने वाली नेचुरल खुशबू कीड़ों को भी पास नहीं आने देती है.
आप मच्छरों से बचने के लिए बालकनी में रोजमेरी का पौधा भी लगा सकते हैं. रोजमेरी लकड़ी जैसी खुशबू, मच्छरों और हानिकारक कीड़ों को दूर रखती है. यह धूप में अच्छी तरह बढ़ती भी है और इसकी पत्तियों से निकलने वाली नेचुरल खुशबू कीड़ों को भी पास नहीं आने देती है.
6/8
वहीं आप बालकनी में गेंदे के फूल भी लगा सकते हैं. गेंदे के फूलों में मौजूद नेचुरल कंपाउंड कई कीड़ों खासकर मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने में मदद करते हैं. इसके चमकीले, पीले, नारंगी फूल न सिर्फ सुंदर दिखते हैं. बल्कि कीड़ों से सुरक्षा कवच की तरह भी काम करते हैं.
वहीं आप बालकनी में गेंदे के फूल भी लगा सकते हैं. गेंदे के फूलों में मौजूद नेचुरल कंपाउंड कई कीड़ों खासकर मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने में मदद करते हैं. इसके चमकीले, पीले, नारंगी फूल न सिर्फ सुंदर दिखते हैं. बल्कि कीड़ों से सुरक्षा कवच की तरह भी काम करते हैं.
7/8
गुलदाउदी में भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो तिलचट्टाें, चीटियों और कई तरह के हानिकारक कीड़ों को पास नहीं आने देते हैं. इसके रंग-बिरंगे फूल बालकनी को और भी आकर्षक बना देते हैं और कीड़ों से सुरक्षा भी देते हैं.
गुलदाउदी में भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो तिलचट्टाें, चीटियों और कई तरह के हानिकारक कीड़ों को पास नहीं आने देते हैं. इसके रंग-बिरंगे फूल बालकनी को और भी आकर्षक बना देते हैं और कीड़ों से सुरक्षा भी देते हैं.
8/8
कैटनिप में मौजूद नेचुरल खुशबू मच्छरों और छोटे उड़ने वाले कीड़ों को दूर रखती है. वहीं यह पौधा आसानी से बढ़ता है और बहुत कम देखभाल में भी हरा भरा रहता है. इसकी पत्तियों की हल्की महक बालकनी को और भी खुशबूदार बना देती है.
कैटनिप में मौजूद नेचुरल खुशबू मच्छरों और छोटे उड़ने वाले कीड़ों को दूर रखती है. वहीं यह पौधा आसानी से बढ़ता है और बहुत कम देखभाल में भी हरा भरा रहता है. इसकी पत्तियों की हल्की महक बालकनी को और भी खुशबूदार बना देती है.
Published at : 19 Nov 2025 12:23 PM (IST)
लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
'जातिवादी फिक्सिंग' जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
