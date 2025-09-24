एक्सप्लोरर
Akshardham Temples Around the World: गुजरात और दिल्ली के अलावा कहां-कहां बना है अक्षरधाम मंदिर? जान लें हर एक का नाम
Akshardham Temple: दिल्ली में बना अक्षरधाम मंदिर दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली और गुजरात के अलावा दुनिया में कहां-कहां अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है
‘अक्षरधाम’ का मतलब है ईश्वर का दिव्य धाम. यह भक्ति, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. अक्षरधाम मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र भी हैं.
Published at : 24 Sep 2025 10:31 AM (IST)
लाइफस्टाइल
8 Photos
