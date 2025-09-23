हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलAjwain vs methi water: अजवाइन का पानी बेस्ट है या मेथी का पानी, जानें वजन घटाने के लिए कौन-सा फॉर्म्युला सबसे अच्छा?

Ajwain vs methi water: अजवाइन का पानी बेस्ट है या मेथी का पानी, जानें वजन घटाने के लिए कौन-सा फॉर्म्युला सबसे अच्छा?

Benefits of fenugreek water: हमारे रसोई में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका उपयोग हम खाने-पीने के साथ साथ इलाज करने में भी कर सकते हैं. चलिए ऐसे ही अजवाइन और मेथी पानी के बारे में आपको बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 11:27 AM (IST)
Benefits of fenugreek water: हमारे रसोई में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका उपयोग हम खाने-पीने के साथ साथ इलाज करने में भी कर सकते हैं. चलिए ऐसे ही अजवाइन और मेथी पानी के बारे में आपको बताते हैं.

भारतीय रसोई में मौजूद मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. वजन घटाने के लिए अजवाइन पानी और मेथी पानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. लेकिन सवाल है, इनमें से कौन ज्यादा असरदार है?. चलिए आपको बताते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है.

1/7
अजवाइन यानी carom seeds पाचन को दुरुस्त करने के लिए जानी जाती है. इसे पानी में भिगोकर या उबालकर पीने से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन मजबूत होता है.
अजवाइन यानी carom seeds पाचन को दुरुस्त करने के लिए जानी जाती है. इसे पानी में भिगोकर या उबालकर पीने से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन मजबूत होता है.
2/7
अजवाइन में मौजूद थाइमोल गैस्ट्रिक जूस बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. यह फैट बर्निंग में मदद करता है और वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है.
अजवाइन में मौजूद थाइमोल गैस्ट्रिक जूस बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. यह फैट बर्निंग में मदद करता है और वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है.
3/7
अजवाइन पानी पीने से गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या कम होती है. खाली पेट सुबह इसे पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
अजवाइन पानी पीने से गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या कम होती है. खाली पेट सुबह इसे पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
4/7
मेथी के दाने फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसे भिगोकर पीने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार-बार भूख लगने से बचाव होता है.
मेथी के दाने फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसे भिगोकर पीने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार-बार भूख लगने से बचाव होता है.
5/7
मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, जिससे क्रेविंग कम होती है और शरीर में अतिरिक्त फैट स्टोर होने से रुकता है. यह पाचन और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है.
मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, जिससे क्रेविंग कम होती है और शरीर में अतिरिक्त फैट स्टोर होने से रुकता है. यह पाचन और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है.
6/7
अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो अजवाइन पानी ज्यादा फायदेमंद रहेगा. वहीं, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है या मीठा खाने की आदत है, तो मेथी पानी बेहतर विकल्प है.
अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो अजवाइन पानी ज्यादा फायदेमंद रहेगा. वहीं, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है या मीठा खाने की आदत है, तो मेथी पानी बेहतर विकल्प है.
7/7
दोनों ही ड्रिंक्स वजन घटाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका असर अलग-अलग है. फैट बर्निंग के लिए अजवाइन पानी और भूख कंट्रोल के लिए मेथी पानी सुबह खाली पेट लेना सबसे सही है.
दोनों ही ड्रिंक्स वजन घटाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका असर अलग-अलग है. फैट बर्निंग के लिए अजवाइन पानी और भूख कंट्रोल के लिए मेथी पानी सुबह खाली पेट लेना सबसे सही है.
Published at : 23 Sep 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Ajwain Water For Weight Loss Benefits Of Fenugreek Water Ajwain Vs Methi Water

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kolkata Rains: Kolkata में भारी बारिश, करेंट लगने से 7 की मौत, जलभराव से हाहाकार
Azam Khan Release: आजम की रिहाई से पहले पुलिस का समर्थकों पर बड़ा एक्शन! | Breaking
Kolkata Breaking: कोलकाता में करेंट लगने से 7 लोगों की मौत | ABP News
Maharashtra Floods: सोलापुर में पुल बहा, MP Nimbalkar ने की मदद

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
शिक्षा
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
हेल्थ
Deepika Cancer Update: यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
हेल्थ
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget