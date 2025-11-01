एक्सप्लोरर
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ज्यादातर घरों में एसी को बंद कर दिया गया है या कुछ दिनों में बंद करने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एसी को बिना तैयारी के बंद कर दिया जाए, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है. सूरज अब जल्दी ढलने लगता है, सुबह की हवा में ठंडक घुल गई है और रातें भी लंबी होने लगी हैं. ऐसे में अब पंखे, कूलर और एसी की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी है. ज्यादातर घरों में एसी को बंद कर दिया गया है या कुछ दिनों में बंद करने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एसी को बिना तैयारी के बंद कर दिया जाए, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए, अगर आप अपने एसी को बंद करने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का जरूर ध्यान रखें.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Nov 2025 09:28 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, जहां सिर्फ नसीब वालों को मिलता है जाने का मौका
लाइफस्टाइल
6 Photos
बदलते मौसम में बच्चों के बुखार पर ये गलती बिल्कुल ना करें, जानिए बुखार से बचने के लिए जरूरी टिप्स
लाइफस्टाइल
6 Photos
कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं ये 6 फूड्स, एक्सपर्ट्स भी देते हैं डाइट में शामिल करने की सलाह
लाइफस्टाइल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
लाइफस्टाइल
7 Photos
जूते खरीदते समय कंफर्ट से ज्यादा फैशन का रखा ध्यान, फिर बुढ़ापे में आएगी लंगड़ाकर चलने की नौबत
लाइफस्टाइल
7 Photos
लंबे समय तक बैठकर काम करने की है आदत तो हो जाएं सावधान, आपका शरीर बन सकता है बीमारियों का घर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
लाइफस्टाइल
6 Photos
ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, जहां सिर्फ नसीब वालों को मिलता है जाने का मौका
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion