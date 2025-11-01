हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

ज्यादातर घरों में एसी को बंद कर दिया गया है या कुछ दिनों में बंद करने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एसी को बिना तैयारी के बंद कर दिया जाए, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 09:28 PM (IST)
ज्यादातर घरों में एसी को बंद कर दिया गया है या कुछ दिनों में बंद करने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एसी को बिना तैयारी के बंद कर दिया जाए, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है. सूरज अब जल्दी ढलने लगता है, सुबह की हवा में ठंडक घुल गई है और रातें भी लंबी होने लगी हैं. ऐसे में अब पंखे, कूलर और एसी की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी है. ज्यादातर घरों में एसी को बंद कर दिया गया है या कुछ दिनों में बंद करने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एसी को बिना तैयारी के बंद कर दिया जाए, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए, अगर आप अपने एसी को बंद करने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का जरूर ध्यान रखें.

सर्दियां शुरू होने से पहले एसी की एक बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर कराएं. इसमें टेक्नीशियन फिल्टर, गैस लेवल, वायरिंग और कॉइल्स की जांच करता है. ऑफ-सीजन में सर्विस सस्ती भी होती है और इससे मशीन की सेहत बनी रहती है. सर्विस के बाद एसी अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है, जिससे गर्मियों में दोबारा चालू करने पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है.
सर्दियां शुरू होने से पहले एसी की एक बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर कराएं. इसमें टेक्नीशियन फिल्टर, गैस लेवल, वायरिंग और कॉइल्स की जांच करता है. ऑफ-सीजन में सर्विस सस्ती भी होती है और इससे मशीन की सेहत बनी रहती है. सर्विस के बाद एसी अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है, जिससे गर्मियों में दोबारा चालू करने पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है.
एसी को ढकते समय ध्यान रखें कि कवर वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हो, जैसे नॉन-वोवन फैब्रिक या लेदराइट. साधारण पॉलिथीन या प्लास्टिक कवर न लगाएं, क्योंकि ये अंदर की नमी फंसा देते हैं, जिससे जंग या बदबू हो सकती है. कवर को बहुत कसकर न बांधें, थोड़ा ढीला रखें ताकि अंदर की हवा घूम सके और नमी बाहर निकल जाए.
एसी को ढकते समय ध्यान रखें कि कवर वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हो, जैसे नॉन-वोवन फैब्रिक या लेदराइट. साधारण पॉलिथीन या प्लास्टिक कवर न लगाएं, क्योंकि ये अंदर की नमी फंसा देते हैं, जिससे जंग या बदबू हो सकती है. कवर को बहुत कसकर न बांधें, थोड़ा ढीला रखें ताकि अंदर की हवा घूम सके और नमी बाहर निकल जाए.
अक्सर एसी बंद करने से पहले लोग यह भूल जाते हैं कि उसके पाइप और ट्रे में पानी रह जाता है. यह पानी अगर लंबे समय तक जमा रहा तो उसमें जंग लग सकती है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बदबू आ सकती है. इसलिए एसी बंद करने से पहले पूरा पानी निकाल दें और हिस्सों को सूखने दें.
अक्सर एसी बंद करने से पहले लोग यह भूल जाते हैं कि उसके पाइप और ट्रे में पानी रह जाता है. यह पानी अगर लंबे समय तक जमा रहा तो उसमें जंग लग सकती है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बदबू आ सकती है. इसलिए एसी बंद करने से पहले पूरा पानी निकाल दें और हिस्सों को सूखने दें.
सर्दियों में लगभग 4 से 5 महीनों तक एसी का यूज नहीं होगा. अगर रिमोट में बैटरी छोड़ दी, तो वह लीक होकर रिमोट को खराब कर सकती है. इसलिए बैटरी निकालकर सूखी और सुरक्षित जगह पर रख दें। इससे आपका रिमोट लंबे समय तक सही रहेगा.
सर्दियों में लगभग 4 से 5 महीनों तक एसी का यूज नहीं होगा. अगर रिमोट में बैटरी छोड़ दी, तो वह लीक होकर रिमोट को खराब कर सकती है. इसलिए बैटरी निकालकर सूखी और सुरक्षित जगह पर रख दें। इससे आपका रिमोट लंबे समय तक सही रहेगा.
बहुत से लोग सिर्फ अंदर वाली यूनिट को साफ करते हैं या कवर लगाते हैं, जबकि बाहर वाली यूनिट भी उतनी ही जरूरी होती है. आउटडोर यूनिट पर धूल, पत्तियां, कीड़े-मकोड़े या बारिश का असर पड़ सकता है. इसलिए उसे भी अच्छी तरह साफ करें और ढकें. अंदर वाली यूनिट की ग्रिल और बॉडी को भी सूखे कपड़े से पोंछ लें.
बहुत से लोग सिर्फ अंदर वाली यूनिट को साफ करते हैं या कवर लगाते हैं, जबकि बाहर वाली यूनिट भी उतनी ही जरूरी होती है. आउटडोर यूनिट पर धूल, पत्तियां, कीड़े-मकोड़े या बारिश का असर पड़ सकता है. इसलिए उसे भी अच्छी तरह साफ करें और ढकें. अंदर वाली यूनिट की ग्रिल और बॉडी को भी सूखे कपड़े से पोंछ लें.
अगर आप एसी को कई महीनों तक बंद रख रहे हैं, तो हर कुछ हफ्तों में उसका कवर खोलकर एक बार जरूर देखें. चेक करें कि कहीं अंदर नमी, फफूंदी या बदबू तो नहीं आ गई है. अगर दिखे तो तुरंत सफाई करें और फिर से सुखाकर कवर लगाएं. इस छोटे-से कदम से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं.
अगर आप एसी को कई महीनों तक बंद रख रहे हैं, तो हर कुछ हफ्तों में उसका कवर खोलकर एक बार जरूर देखें. चेक करें कि कहीं अंदर नमी, फफूंदी या बदबू तो नहीं आ गई है. अगर दिखे तो तुरंत सफाई करें और फिर से सुखाकर कवर लगाएं. इस छोटे-से कदम से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 09:28 PM (IST)
Winter AC LIfestyle AC Care Tips Off Season AC Care

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Embed widget