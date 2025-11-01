सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सर्दियां शुरू होने से पहले एसी की एक बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर कराएं. इसमें टेक्नीशियन फिल्टर, गैस लेवल, वायरिंग और कॉइल्स की जांच करता है. ऑफ-सीजन में सर्विस सस्ती भी होती है और इससे मशीन की सेहत बनी रहती है. सर्विस के बाद एसी अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है, जिससे गर्मियों में दोबारा चालू करने पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है.