जो महिला खुद पर भरोसा रखती है, उसकी पहचान हर जगह अलग बन जाती है. आत्मविश्वास होने से इंसान डरता नहीं है और खुलकर अपनी बात रख पाता है. ऐसी महिलाएं अपनी कमियों को लेकर परेशान नहीं होतीं, बल्कि अपनी खूबियों पर ध्यान देती हैं. लोग भी उन्हीं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो खुद को सम्मान देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं.