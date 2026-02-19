ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले 10 शहर, जानें किस नंबर पर भारत?

दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुका है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में लोग साल भर में 100 से 200 घंटे तक सिर्फ जाम में फंसे रहते हैं.