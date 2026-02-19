हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले 10 शहर, जानें किस नंबर पर भारत?

ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले 10 शहर, जानें किस नंबर पर भारत?

दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की सूची ने सबको चौंका दिया है. ट्रैफिक जाम अब वैश्विक संकट बन चुका है. भारत के दो बड़े शहर भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की लिस्ट में शामिल हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Feb 2026 10:39 AM (IST)
दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की सूची ने सबको चौंका दिया है. ट्रैफिक जाम अब वैश्विक संकट बन चुका है. भारत के दो बड़े शहर भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की लिस्ट में शामिल हैं.

सुबह का वक्त… ऑफिस पहुंचने की जल्दी… लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि सड़क पर इतना ट्रैफिक जो है. हॉर्न की आवाज, धुएं का गुबार और मोबाइल पर टिक-टिक करती घड़ी, ऐसे में सवाल यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम आखिर कहां लगता है? और इस भीड़भाड़ की वैश्विक दौड़ में भारत किस पायदान पर खड़ा है? हालिया ट्रैफिक स्टडी ने ऐसे आंकड़े सामने रखे हैं, जो चौंकाते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं, आइए जानें.

दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुका है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में लोग साल भर में 100 से 200 घंटे तक सिर्फ जाम में फंसे रहते हैं.
दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुका है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में लोग साल भर में 100 से 200 घंटे तक सिर्फ जाम में फंसे रहते हैं.
इसका सीधा असर उत्पादकता, ईंधन खपत और प्रदूषण पर पड़ता है. तेजी से बढ़ती आबादी, निजी गाड़ियों की संख्या में उछाल और सीमित सड़क ढांचा इस समस्या को और गहरा कर रहे हैं.
इसका सीधा असर उत्पादकता, ईंधन खपत और प्रदूषण पर पड़ता है. तेजी से बढ़ती आबादी, निजी गाड़ियों की संख्या में उछाल और सीमित सड़क ढांचा इस समस्या को और गहरा कर रहे हैं.
Published at : 19 Feb 2026 10:39 AM (IST)
