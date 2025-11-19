हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा

World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा

World Toilet Day: अफ्रीका की परंपराओं में कभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट की प्रथा नहीं थी. आइए इन देशों और उनकी प्रथाओं के बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Nov 2025 07:45 AM (IST)
World Toilet Day: अफ्रीका की परंपराओं में कभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट की प्रथा नहीं थी. आइए इन देशों और उनकी प्रथाओं के बारे में जानते हैं.

World Toilet Day: 19 नवंबर को होने वाला World Toilet Day दुनिया को यह याद दिलाता है कि स्वच्छ शौचालय केवल सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का हिस्सा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के कुछ देशों में एक समय ऐसा भी था, जब महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी? लोग खुले क्षेत्रों को ही सामुदायिक शौचालय मानते थे और कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर अजीबोगरीब सजाएं भी मिलती थीं. उनके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है.

1/7
वर्ल्ड टॉयलेट डे दुनिया को स्वच्छता की अहमियत समझाने के लिए मनाया जाता है. आज हम जिस आधुनिक शौचालय व्यवस्था को सामान्य मानते हैं, वह कभी हर जगह उपलब्ध नहीं थी. खासकर अफ्रीका के कई हिस्सों में शौचालय की परंपरा सदियों तक बिल्कुल अलग रूप में मौजूद रही.
वर्ल्ड टॉयलेट डे दुनिया को स्वच्छता की अहमियत समझाने के लिए मनाया जाता है. आज हम जिस आधुनिक शौचालय व्यवस्था को सामान्य मानते हैं, वह कभी हर जगह उपलब्ध नहीं थी. खासकर अफ्रीका के कई हिस्सों में शौचालय की परंपरा सदियों तक बिल्कुल अलग रूप में मौजूद रही.
2/7
वहां पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग वॉशरूम की सोच ही नहीं थी. यह बात जितनी चौंकाती है, इसकी वजहें उतनी ही दिलचस्प हैं. पूर्वी अफ्रीका के केन्या, युगांडा, तंजानिया से लेकर पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया, घाना और कैमरून तक कई जनजातीय समुदायों में शौच करना एक प्राकृतिक और सामुदायिक गतिविधि माना जाता था.
वहां पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग वॉशरूम की सोच ही नहीं थी. यह बात जितनी चौंकाती है, इसकी वजहें उतनी ही दिलचस्प हैं. पूर्वी अफ्रीका के केन्या, युगांडा, तंजानिया से लेकर पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया, घाना और कैमरून तक कई जनजातीय समुदायों में शौच करना एक प्राकृतिक और सामुदायिक गतिविधि माना जाता था.
3/7
टॉयलेट शब्द तक का कोई स्थिर अर्थ नहीं था. गांवों में लोग निर्धारित खुले स्थानों, जंगलों या फसलों के किनारे बने सामुदायिक क्षेत्रों में जाते थे. इनमें किसी तरह का पुरुष-महिला विभाजन नहीं था, क्योंकि समाज इसे पूरी तरह सामान्य मानता था.
टॉयलेट शब्द तक का कोई स्थिर अर्थ नहीं था. गांवों में लोग निर्धारित खुले स्थानों, जंगलों या फसलों के किनारे बने सामुदायिक क्षेत्रों में जाते थे. इनमें किसी तरह का पुरुष-महिला विभाजन नहीं था, क्योंकि समाज इसे पूरी तरह सामान्य मानता था.
4/7
मासाई, हिम्बा और बंटू जैसी प्रमुख जनजातियों में प्रकृति को पूजा के बराबर माना जाता है. ऐसे में शौच भी प्राकृतिक गतिविधि का हिस्सा था, जिसे छुपाना आवश्यक नहीं समझा जाता था. हालांकि इनके अपने कुछ कड़े नियम भी थे, जैसे पवित्र पेड़ों, जल स्रोतों या जनजातीय सभा-स्थलों के आसपास शौच करना सख्त मना था.
मासाई, हिम्बा और बंटू जैसी प्रमुख जनजातियों में प्रकृति को पूजा के बराबर माना जाता है. ऐसे में शौच भी प्राकृतिक गतिविधि का हिस्सा था, जिसे छुपाना आवश्यक नहीं समझा जाता था. हालांकि इनके अपने कुछ कड़े नियम भी थे, जैसे पवित्र पेड़ों, जल स्रोतों या जनजातीय सभा-स्थलों के आसपास शौच करना सख्त मना था.
5/7
इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिए जाते थे, पर अलग पुरुष-महिला टॉयलेट न होने पर कोई सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि इसकी अवधारणा ही मौजूद नहीं थी.
इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिए जाते थे, पर अलग पुरुष-महिला टॉयलेट न होने पर कोई सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि इसकी अवधारणा ही मौजूद नहीं थी.
6/7
सजाओं का स्वरूप भी सामाजिक होता था, जैसे कुछ दिनों के लिए समुदायिक भोजन से अलग करना, प्रतीकात्मक जुर्माना देना या पवित्र अनुष्ठान करवाना. महिलाओं के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों की व्यवस्था होती थी, लेकिन यह आधुनिक टॉयलेट की तरह अलग कमरों में विभाजित व्यवस्था नहीं थी.
सजाओं का स्वरूप भी सामाजिक होता था, जैसे कुछ दिनों के लिए समुदायिक भोजन से अलग करना, प्रतीकात्मक जुर्माना देना या पवित्र अनुष्ठान करवाना. महिलाओं के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों की व्यवस्था होती थी, लेकिन यह आधुनिक टॉयलेट की तरह अलग कमरों में विभाजित व्यवस्था नहीं थी.
7/7
अफ्रीका में लैंगिक-आधारित शौचालय व्यवस्था की शुरुआत तब हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकों ने वहां बस्तियां बसाईं. ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियन शासन के दौरान स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों में Men और Women के बोर्ड लगाए जाने लगे. यही सिस्टम धीरे-धीरे शहरों में फैल गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सामुदायिक शौचालय या खुले में शौच की प्रथा जारी है.
अफ्रीका में लैंगिक-आधारित शौचालय व्यवस्था की शुरुआत तब हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकों ने वहां बस्तियां बसाईं. ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियन शासन के दौरान स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों में Men और Women के बोर्ड लगाए जाने लगे. यही सिस्टम धीरे-धीरे शहरों में फैल गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सामुदायिक शौचालय या खुले में शौच की प्रथा जारी है.
Published at : 19 Nov 2025 07:45 AM (IST)
Tags :
World Toilet Day World Toilet Day Africa African Toilet Traditions

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
न्यूज़
Explained: शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत! क्यों जरूरी हैं पूर्व PM, विदाई हुई तो क्या खामियाजे भुगतने पड़ेंगे?
Explained: शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत! आखिर क्यों जरूरी हैं बांग्लादेश की पूर्व PM, यूनुस सरकार से दुश्मनी के नतीजे क्या?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget