अफ्रीका में लैंगिक-आधारित शौचालय व्यवस्था की शुरुआत तब हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकों ने वहां बस्तियां बसाईं. ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियन शासन के दौरान स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों में Men और Women के बोर्ड लगाए जाने लगे. यही सिस्टम धीरे-धीरे शहरों में फैल गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सामुदायिक शौचालय या खुले में शौच की प्रथा जारी है.