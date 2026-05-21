तेल के लिए तरस रही दुनिया, इन मुल्कों में आज भी कौड़ियों के भाव मिल रहा है पेट्रोल

जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पेट्रोल की हर बूंद के लिए मोटी कीमत चुका रहे हैं, तब वेनेजुएला में ईंधन भारतीय मुद्रा के हिसाब से महज 10 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. ईरान युद्ध के इस दौर में भी वहां के नागरिकों को यह खास सुविधा मिल रही है.