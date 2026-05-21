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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजतेल के लिए तरस रही दुनिया, इन मुल्कों में आज भी कौड़ियों के भाव मिल रहा है पेट्रोल

तेल के लिए तरस रही दुनिया, इन मुल्कों में आज भी कौड़ियों के भाव मिल रहा है पेट्रोल

ईरान युद्ध के चलते जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दामों में आग लगी है, वहीं कुछ देशों में ईंधन कौड़ियों के भाव बिक रहा है. सख्त नियमों और कोटा प्रणाली के बावजूद यहां तेल बहुत सस्ता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 May 2026 08:20 AM (IST)
ईरान युद्ध के चलते जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दामों में आग लगी है, वहीं कुछ देशों में ईंधन कौड़ियों के भाव बिक रहा है. सख्त नियमों और कोटा प्रणाली के बावजूद यहां तेल बहुत सस्ता है.

आज के दौर में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, तब दुनिया के अधिकांश देशों में आम जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है. भारत समेत कई बड़े मुल्कों में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं. लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच भी दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश मौजूद हैं, जहां आज भी पेट्रोल और डीजल लगभग मुफ्त या बेहद मामूली कीमत पर मिल रहा है. वेनेजुएला और ईरान के नागरिकों को मिलने वाली यह राहत किसी चमत्कार से कम नहीं लगती. आइए जानते हैं इन देशों में बेहद सस्ते तेल का पूरा गणित.

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जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पेट्रोल की हर बूंद के लिए मोटी कीमत चुका रहे हैं, तब वेनेजुएला में ईंधन भारतीय मुद्रा के हिसाब से महज 10 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. ईरान युद्ध के इस दौर में भी वहां के नागरिकों को यह खास सुविधा मिल रही है.
जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पेट्रोल की हर बूंद के लिए मोटी कीमत चुका रहे हैं, तब वेनेजुएला में ईंधन भारतीय मुद्रा के हिसाब से महज 10 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. ईरान युद्ध के इस दौर में भी वहां के नागरिकों को यह खास सुविधा मिल रही है.
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हालांकि, इस बेहद कम कीमत पर तेल पाने के लिए सरकार ने एक अनिवार्य शर्त रखी है. वहां के नागरिकों के पास वहां का विशेष पहचान पत्र होना जरूरी है, जिसे स्थानीय भाषा में 'फादरलैंड कार्ड' कहा जाता है.
हालांकि, इस बेहद कम कीमत पर तेल पाने के लिए सरकार ने एक अनिवार्य शर्त रखी है. वहां के नागरिकों के पास वहां का विशेष पहचान पत्र होना जरूरी है, जिसे स्थानीय भाषा में 'फादरलैंड कार्ड' कहा जाता है.
Published at : 21 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Cheapest Petrol Venezuela Petrol Price Iran Fuel Rate

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