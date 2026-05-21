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तेल के लिए तरस रही दुनिया, इन मुल्कों में आज भी कौड़ियों के भाव मिल रहा है पेट्रोल
ईरान युद्ध के चलते जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दामों में आग लगी है, वहीं कुछ देशों में ईंधन कौड़ियों के भाव बिक रहा है. सख्त नियमों और कोटा प्रणाली के बावजूद यहां तेल बहुत सस्ता है.
आज के दौर में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, तब दुनिया के अधिकांश देशों में आम जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है. भारत समेत कई बड़े मुल्कों में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं. लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच भी दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश मौजूद हैं, जहां आज भी पेट्रोल और डीजल लगभग मुफ्त या बेहद मामूली कीमत पर मिल रहा है. वेनेजुएला और ईरान के नागरिकों को मिलने वाली यह राहत किसी चमत्कार से कम नहीं लगती. आइए जानते हैं इन देशों में बेहद सस्ते तेल का पूरा गणित.
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Published at : 21 May 2026 08:20 AM (IST)
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