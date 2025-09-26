एक्सप्लोरर
फ्लाइट में लैंडिंग और टेकऑफ के वक्त क्यों कम कर दी जाती हैं लाइटें, सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे वजह
Airplane Lights Dimmed: टेकऑफ और लैंडिंग के समय फ्लाइट की लाइट डिम क्यों की है. यह सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह कुछ और होती है, चलिए विस्तार से समझते हैं.
आजकल हवाई सफर करना लोगों के लिए आम हो गया है, लेकिन अक्सर यात्रियों को फ्लाइट में एक अजीबो चीज देखने को मिलती है कि टेकऑफ और लैंडिंग से कुछ मिनट पहले हवाई जहाज की केबिन लाइट अचानक धीमी कर दी जाती है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह यात्रियों को आराम या सुकून देने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसकी वजह कुछ और है, चलिए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Sep 2025 09:34 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
फ्लाइट में लैंडिंग और टेकऑफ के वक्त क्यों कम कर दी जाती हैं लाइटें, सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे वजह
जनरल नॉलेज
8 Photos
विदेशी फिल्मों-गानों से लेकर हेयर कट तक... इस देश में ये सब नहीं कर सकते नागरिक, मिलती है मौत की सजा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion