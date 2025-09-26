हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्लाइट में लैंडिंग और टेकऑफ के वक्त क्यों कम कर दी जाती हैं लाइटें, सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे वजह

फ्लाइट में लैंडिंग और टेकऑफ के वक्त क्यों कम कर दी जाती हैं लाइटें, सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे वजह

Airplane Lights Dimmed: टेकऑफ और लैंडिंग के समय फ्लाइट की लाइट डिम क्यों की है. यह सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह कुछ और होती है, चलिए विस्तार से समझते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Sep 2025 09:34 AM (IST)
Airplane Lights Dimmed: टेकऑफ और लैंडिंग के समय फ्लाइट की लाइट डिम क्यों की है. यह सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह कुछ और होती है, चलिए विस्तार से समझते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Sep 2025 09:34 AM (IST)

आजकल हवाई सफर करना लोगों के लिए आम हो गया है, लेकिन अक्सर यात्रियों को फ्लाइट में एक अजीबो चीज देखने को मिलती है कि टेकऑफ और लैंडिंग से कुछ मिनट पहले हवाई जहाज की केबिन लाइट अचानक धीमी कर दी जाती है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह यात्रियों को आराम या सुकून देने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसकी वजह कुछ और है, चलिए जानें.

1/7
रिपोर्ट्स की मानें तो हवाई जहाज में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं टेकऑफ और लैंडिंग के समय होती हैं. इसी कारण एयरलाइंस इस दौरान यात्रियों के लिए इमरजेंसी परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केबिन लाइट को डिम कर देती हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो हवाई जहाज में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं टेकऑफ और लैंडिंग के समय होती हैं. इसी कारण एयरलाइंस इस दौरान यात्रियों के लिए इमरजेंसी परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केबिन लाइट को डिम कर देती हैं.
2/7
इसका उद्देश्य यात्रियों की आंखों को अंधेरे में देखने की क्षमता देने की तैयारी करना है. इसे वैज्ञानिक भाषा में डार्क अडैप्टेशन कहा जाता है.
इसका उद्देश्य यात्रियों की आंखों को अंधेरे में देखने की क्षमता देने की तैयारी करना है. इसे वैज्ञानिक भाषा में डार्क अडैप्टेशन कहा जाता है.
3/7
डार्क अडैप्टेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें हमारी आंखों को पूरी तरह अंधेरे में देखने की आदत डालने में 10 से 30 मिनट का समय लगता है. यदि अचानक तेज रोशनी के बीच लाइट बंद हो जाए, तो हमारी आंखों को किसी भी चीज को पहचानने में दिक्कत होती है.
डार्क अडैप्टेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें हमारी आंखों को पूरी तरह अंधेरे में देखने की आदत डालने में 10 से 30 मिनट का समय लगता है. यदि अचानक तेज रोशनी के बीच लाइट बंद हो जाए, तो हमारी आंखों को किसी भी चीज को पहचानने में दिक्कत होती है.
4/7
इसलिए लाइट को धीरे-धीरे डिम कर के आंखों को अंधेरे की स्थिति में ढाल दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी स्थिति में तेज और सुरक्षित निकासी संभव हो सके.
इसलिए लाइट को धीरे-धीरे डिम कर के आंखों को अंधेरे की स्थिति में ढाल दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी स्थिति में तेज और सुरक्षित निकासी संभव हो सके.
5/7
केबिन लाइट को कम करने से यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट साइन आसानी से दिखाई देता है. यह कदम खासतौर पर रात के समय जरूर होता है, जब बाहर पूरी तरह अंधेरा होता है.
केबिन लाइट को कम करने से यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट साइन आसानी से दिखाई देता है. यह कदम खासतौर पर रात के समय जरूर होता है, जब बाहर पूरी तरह अंधेरा होता है.
6/7
अगर केबिन लाइट बहुत तेज होती, तो आपातकालीन संकेतों को देखना मुश्किल हो जाता है. डिम लाइट की वजह से यात्रियों की आंखें अंधेरे में भी जरूरी दिशा-निर्देशों को पहचानने में सक्षम हो जाती हैं.
अगर केबिन लाइट बहुत तेज होती, तो आपातकालीन संकेतों को देखना मुश्किल हो जाता है. डिम लाइट की वजह से यात्रियों की आंखें अंधेरे में भी जरूरी दिशा-निर्देशों को पहचानने में सक्षम हो जाती हैं.
7/7
इसके अलावा, फ्लाइट क्रू और पायलट भी डिम लाइट की मदद से इमरजेंसी परिस्थितियों में तेजी से निर्णय ले सकते हैं. यह प्रणाली एयरलाइंस के सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य है. अमेरिका और यूरोप सहित अधिकांश देशों की एयरलाइंस इसे अपने संचालन मानकों में शामिल करती हैं.
इसके अलावा, फ्लाइट क्रू और पायलट भी डिम लाइट की मदद से इमरजेंसी परिस्थितियों में तेजी से निर्णय ले सकते हैं. यह प्रणाली एयरलाइंस के सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य है. अमेरिका और यूरोप सहित अधिकांश देशों की एयरलाइंस इसे अपने संचालन मानकों में शामिल करती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 09:34 AM (IST)
