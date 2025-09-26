फ्लाइट में लैंडिंग और टेकऑफ के वक्त क्यों कम कर दी जाती हैं लाइटें, सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे वजह

डार्क अडैप्टेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें हमारी आंखों को पूरी तरह अंधेरे में देखने की आदत डालने में 10 से 30 मिनट का समय लगता है. यदि अचानक तेज रोशनी के बीच लाइट बंद हो जाए, तो हमारी आंखों को किसी भी चीज को पहचानने में दिक्कत होती है.