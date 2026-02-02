कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर

ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल, जिसने कुवैत की पहचान ही बदल दी. 1938 में तेल की खोज से पहले कुवैत एक साधारण व्यापार और मोती गोताखोरी वाला देश था, लेकिन तेल मिलने के बाद इसकी तकदीर पूरी तरह बदल गई है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Feb 2026 10:04 AM (IST)
जब भी ब्लैक गोल्ड की धरती का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में कुवैत का नाम आता है. ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल, जिसने कुवैत की पहचान ही बदल दी. 1938 में तेल की खोज से पहले कुवैत एक साधारण व्यापार और मोती गोताखोरी वाला देश था, लेकिन तेल मिलने के बाद इसकी तकदीर पूरी तरह बदल गई है.

दरअसल कुवैत मध्य पूर्व का एक विकसित देश है, जहां कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. यही तेल आज देश की अर्थव्यवस्था और आधुनिक पहचान की नींव है.
दरअसल कुवैत मध्य पूर्व का एक विकसित देश है, जहां कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. यही तेल आज देश की अर्थव्यवस्था और आधुनिक पहचान की नींव है.
वहीं 1938 में बर्गन ऑयल फील्ड में तेल की खोज हुई. यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है. यहीं से कुवैत की किस्मत ने नया मोड़ लिया.
वहीं 1938 में बर्गन ऑयल फील्ड में तेल की खोज हुई. यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है. यहीं से कुवैत की किस्मत ने नया मोड़ लिया.
Published at : 02 Feb 2026 10:04 AM (IST)
