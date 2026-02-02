एक्सप्लोरर
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल, जिसने कुवैत की पहचान ही बदल दी. 1938 में तेल की खोज से पहले कुवैत एक साधारण व्यापार और मोती गोताखोरी वाला देश था, लेकिन तेल मिलने के बाद इसकी तकदीर पूरी तरह बदल गई है.
जब भी ब्लैक गोल्ड की धरती का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में कुवैत का नाम आता है. ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल, जिसने कुवैत की पहचान ही बदल दी. 1938 में तेल की खोज से पहले कुवैत एक साधारण व्यापार और मोती गोताखोरी वाला देश था, लेकिन तेल मिलने के बाद इसकी तकदीर पूरी तरह बदल गई है.
1/7
2/7
Published at : 02 Feb 2026 10:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
जनरल नॉलेज
6 Photos
आम कागज और भारतीय नोटों के कागज में क्या होता है फर्क, जानें कहां से किया जाता है इंपोर्ट?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
जनरल नॉलेज
6 Photos
आम कागज और भारतीय नोटों के कागज में क्या होता है फर्क, जानें कहां से किया जाता है इंपोर्ट?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion