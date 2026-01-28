एक्सप्लोरर
बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी
Greenland Name History: हाल ही में ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण जमकर सुर्खियों में रहा है. आइए जानें जिस एरिया का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढंका है तो उसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है.
हाल ही में ग्रीनलैंड का नाम जमकर सुर्खियों में रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर अर्धस्वायत्त डेनमार्क पर कब्जे की धमकी दी थी. ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सैन्य कदम की आशंका के बीच डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसी ताकतों ने भी इस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी. बाद में ट्रंप ने नरमी दिखाते हुए कहा कि वो फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे. इसी बीच लोग ग्रीनलैंड के इतिहास और इसके नाम की वास्तविकता जानने को उत्सुक हो गए. आइए इसके बारे में जानें.
1/7
2/7
Published at : 28 Jan 2026 01:55 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा
जनरल नॉलेज
6 Photos
दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion