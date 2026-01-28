बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी

Greenland Name History: हाल ही में ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण जमकर सुर्खियों में रहा है. आइए जानें जिस एरिया का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढंका है तो उसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Jan 2026 01:56 PM (IST)
हाल ही में ग्रीनलैंड का नाम जमकर सुर्खियों में रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर अर्धस्वायत्त डेनमार्क पर कब्जे की धमकी दी थी. ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सैन्य कदम की आशंका के बीच डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसी ताकतों ने भी इस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी. बाद में ट्रंप ने नरमी दिखाते हुए कहा कि वो फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे. इसी बीच लोग ग्रीनलैंड के इतिहास और इसके नाम की वास्तविकता जानने को उत्सुक हो गए. आइए इसके बारे में जानें.

ग्रीनलैंड का नाम एरिक द रेड नामक वाइकिंग्स योद्धा ने रखा था. आइसलैंड में हत्या के आरोप से भागते हुए एरिक नई जगह की तलाश में निकले और बर्फ से घिरे इस विशाल द्वीप पर पहुंचे.
यहां का सीन पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन एरिक ने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रख दिया. उन्होंने यह चालाकी इसलिए की ताकि यूरोप के लोग सोचें कि यह हरी-भरी, रहने योग्य और समृद्ध भूमि है. उनका मकसद था कि लोग आएं और वहां बस्तियां बसाएं.
Published at : 28 Jan 2026 01:55 PM (IST)
