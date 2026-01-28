बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी

यहां का सीन पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन एरिक ने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रख दिया. उन्होंने यह चालाकी इसलिए की ताकि यूरोप के लोग सोचें कि यह हरी-भरी, रहने योग्य और समृद्ध भूमि है. उनका मकसद था कि लोग आएं और वहां बस्तियां बसाएं.