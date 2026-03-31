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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCondom Shortage: अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से क्यों हो रही कंडोम की कमी? जानें इसकी वजह

Condom Shortage: अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से क्यों हो रही कंडोम की कमी? जानें इसकी वजह

Condom Crisis America Israel Iran War: मिडल ईस्ट के युद्ध ने भारत के 14 हजार करोड़ के कंडोम बाजार को संकट में डाल दिया है. जरूरी कच्चे माल की सप्लाई रुकने से कंडोम की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 31 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Condom Crisis America Israel Iran War: मिडल ईस्ट के युद्ध ने भारत के 14 हजार करोड़ के कंडोम बाजार को संकट में डाल दिया है. जरूरी कच्चे माल की सप्लाई रुकने से कंडोम की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं.

Condom Shortage: मिडिल ईस्ट के युद्ध की तपिश अब केवल पेट्रोल पंपों या रसोई गैस के सिलेंडरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने आम आदमी की निजी जिंदगी और फैमिली प्लानिंग के बजट पर भी सीधा हमला बोल दिया है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को इस कदर अस्त-व्यस्त कर दिया है कि अब बाजार में कंडोम की भारी किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है. युद्ध की वजह से कच्चे माल की आवक रुक गई है, जिससे आने वाले दिनों में कंडोम की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है.

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अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को असुरक्षित बना दिया है. इसका सबसे बड़ा असर भारत के कंडोम बाजार पर पड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 14 हजार करोड़ रुपये (1.7 बिलियन डॉलर) आंकी गई है.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को असुरक्षित बना दिया है. इसका सबसे बड़ा असर भारत के कंडोम बाजार पर पड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 14 हजार करोड़ रुपये (1.7 बिलियन डॉलर) आंकी गई है.
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इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे कंडोम बनाने वाली दिग्गज कंपनियों जैसे मैनकाइंड फार्मा, HLL लाइफकेयर और क्यूपिड लिमिटेड के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. कच्चे माल की कमी की वजह से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा बोझ अब ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे कंडोम बनाने वाली दिग्गज कंपनियों जैसे मैनकाइंड फार्मा, HLL लाइफकेयर और क्यूपिड लिमिटेड के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. कच्चे माल की कमी की वजह से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा बोझ अब ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है.
Published at : 31 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Middle East War Condom Shortage America Israel Iran War Condom Price Hike Reason

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प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
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