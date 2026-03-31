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Condom Shortage: अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से क्यों हो रही कंडोम की कमी? जानें इसकी वजह
Condom Crisis America Israel Iran War: मिडल ईस्ट के युद्ध ने भारत के 14 हजार करोड़ के कंडोम बाजार को संकट में डाल दिया है. जरूरी कच्चे माल की सप्लाई रुकने से कंडोम की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं.
Condom Shortage: मिडिल ईस्ट के युद्ध की तपिश अब केवल पेट्रोल पंपों या रसोई गैस के सिलेंडरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने आम आदमी की निजी जिंदगी और फैमिली प्लानिंग के बजट पर भी सीधा हमला बोल दिया है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को इस कदर अस्त-व्यस्त कर दिया है कि अब बाजार में कंडोम की भारी किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है. युद्ध की वजह से कच्चे माल की आवक रुक गई है, जिससे आने वाले दिनों में कंडोम की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है.
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Published at : 31 Mar 2026 01:58 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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