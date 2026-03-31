इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे कंडोम बनाने वाली दिग्गज कंपनियों जैसे मैनकाइंड फार्मा, HLL लाइफकेयर और क्यूपिड लिमिटेड के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. कच्चे माल की कमी की वजह से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा बोझ अब ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है.