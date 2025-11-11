एक्सप्लोरर
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?
People Want To Leave America: अमेरिका के युवा अब अपने देश से नाराज हैं और 63% लोग इसे छोड़ना चाहते हैं. आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों ने उन्हें निराश कर दिया है.
अमेरिका के युवा अब अपने देश से नाराज हैं. 18 से 34 साल के तीन में से लगभग दो युवा देश छोड़ने का मन बना चुके हैं. वित्तीय संकट, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों ने उन्हें निराश कर दिया है. लगातार काम का तनाव और सरकारी नीतियों की अनिश्चितता ने स्थिति को और खराब कर दिया है. पिछले साल की तुलना में इस आंकड़े में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. क्या अमेरिका अब अपने युवाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? आइए समझें.
Published at : 11 Nov 2025 10:17 AM (IST)
जनरल नॉलेज
9 Photos
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
