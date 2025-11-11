67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?

महंगाई, ऊर्जा खर्च, स्वास्थ्य सेवा और रोजमर्रा की जरूरतें, सभी बढ़ती जा रही हैं. युवा केवल वित्तीय कारणों से ही देश नहीं छोड़ना चाहते हैं. सरकारी फैसलों की अनिश्चितता और शटडाउन जैसी घटनाओं ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया. कम आय वाले परिवारों को भोजन और अन्य सरकारी सहायता से भी महरूम रहना पड़ रहा है. इस वजह से उनके रोजमर्रा के जीवन में तनाव लगातार बढ़ रहा है.