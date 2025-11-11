हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?

67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?

People Want To Leave America: अमेरिका के युवा अब अपने देश से नाराज हैं और 63% लोग इसे छोड़ना चाहते हैं. आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों ने उन्हें निराश कर दिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Nov 2025 10:17 AM (IST)
People Want To Leave America: अमेरिका के युवा अब अपने देश से नाराज हैं और 63% लोग इसे छोड़ना चाहते हैं. आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों ने उन्हें निराश कर दिया है.

अमेरिका के युवा अब अपने देश से नाराज हैं. 18 से 34 साल के तीन में से लगभग दो युवा देश छोड़ने का मन बना चुके हैं. वित्तीय संकट, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों ने उन्हें निराश कर दिया है. लगातार काम का तनाव और सरकारी नीतियों की अनिश्चितता ने स्थिति को और खराब कर दिया है. पिछले साल की तुलना में इस आंकड़े में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. क्या अमेरिका अब अपने युवाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? आइए समझें.

अमेरिका में 18 से 34 वर्ष की आयु वर्ग के युवा अब अपने देश से असंतुष्ट हैं. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए ताजा सर्वे के अनुसार लगभग 63% युवा अमेरिका छोड़ने का विचार कर रहे हैं.
अमेरिका में 18 से 34 वर्ष की आयु वर्ग के युवा अब अपने देश से असंतुष्ट हैं. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए ताजा सर्वे के अनुसार लगभग 63% युवा अमेरिका छोड़ने का विचार कर रहे हैं.
यह आंकड़ा पिछले साल 41% था. इस बढ़ोतरी ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है. सर्वे में सामने आया कि युवाओं की चिंता के प्रमुख कारणों में वित्तीय असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु संकट और स्वास्थ्य बीमा का बढ़ता खर्च शामिल हैं.
यह आंकड़ा पिछले साल 41% था. इस बढ़ोतरी ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है. सर्वे में सामने आया कि युवाओं की चिंता के प्रमुख कारणों में वित्तीय असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु संकट और स्वास्थ्य बीमा का बढ़ता खर्च शामिल हैं.
कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों और बेरोजगारी में वृद्धि ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. काम का तनाव भी बड़ी वजह है.
कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों और बेरोजगारी में वृद्धि ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. काम का तनाव भी बड़ी वजह है.
सर्वेक्षण में दस में नौ अमेरिकी कर्मचारी बताते हैं कि वे काम के बोझ और बढ़ती जिम्मेदारियों से मानसिक रूप से थके हुए हैं. नई तकनीक, एआई और भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ ने तनाव और बढ़ा दिया है.
सर्वेक्षण में दस में नौ अमेरिकी कर्मचारी बताते हैं कि वे काम के बोझ और बढ़ती जिम्मेदारियों से मानसिक रूप से थके हुए हैं. नई तकनीक, एआई और भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ ने तनाव और बढ़ा दिया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी युवाओं का दृष्टिकोण उनके भविष्य की असमंजसपूर्ण स्थिति को दर्शाता है. कई युवा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास विकल्प कम हैं और सरकार की नीतियां उनके जीवन को असुरक्षित बना रही हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी युवाओं का दृष्टिकोण उनके भविष्य की असमंजसपूर्ण स्थिति को दर्शाता है. कई युवा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास विकल्प कम हैं और सरकार की नीतियां उनके जीवन को असुरक्षित बना रही हैं.
महंगाई, ऊर्जा खर्च, स्वास्थ्य सेवा और रोजमर्रा की जरूरतें, सभी बढ़ती जा रही हैं. युवा केवल वित्तीय कारणों से ही देश नहीं छोड़ना चाहते हैं. सरकारी फैसलों की अनिश्चितता और शटडाउन जैसी घटनाओं ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया. कम आय वाले परिवारों को भोजन और अन्य सरकारी सहायता से भी महरूम रहना पड़ रहा है. इस वजह से उनके रोजमर्रा के जीवन में तनाव लगातार बढ़ रहा है.
महंगाई, ऊर्जा खर्च, स्वास्थ्य सेवा और रोजमर्रा की जरूरतें, सभी बढ़ती जा रही हैं. युवा केवल वित्तीय कारणों से ही देश नहीं छोड़ना चाहते हैं. सरकारी फैसलों की अनिश्चितता और शटडाउन जैसी घटनाओं ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया. कम आय वाले परिवारों को भोजन और अन्य सरकारी सहायता से भी महरूम रहना पड़ रहा है. इस वजह से उनके रोजमर्रा के जीवन में तनाव लगातार बढ़ रहा है.
सर्वेक्षण में पांच प्रमुख कारण सामने आए हैं, जो अमेरिका छोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं- स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि, महंगाई दर और ऊर्जा खर्च में तेजी, खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बड़े पैमाने पर सामूहिक निर्वासन और छंटनी से उत्पन्न नौकरी की अनिश्चितता.
सर्वेक्षण में पांच प्रमुख कारण सामने आए हैं, जो अमेरिका छोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं- स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि, महंगाई दर और ऊर्जा खर्च में तेजी, खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बड़े पैमाने पर सामूहिक निर्वासन और छंटनी से उत्पन्न नौकरी की अनिश्चितता.
Published at : 11 Nov 2025 10:17 AM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

