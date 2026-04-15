गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक मोड़ ले चुका है. मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, तो पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. हालात इस कदर बिगड़े कि कुछ जगहों पर पुलिस वाहनों पर पथराव भी किया गया. हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया.