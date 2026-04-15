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Noida Workers Protest: देश में मजदूरों को कहां मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, देख लें लिस्ट
भारत में मजदूरों के वेतन और उनकी स्थितियों को लेकर क्षेत्रीय असमानता काफी गहरी है. हाल ही में नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है.
Noida Workers Protest: देश के औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों के पसीने की कीमत हर राज्य में अलग-अलग है. कहीं उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिलता है, तो कहीं न्यूनतम वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है. हाल ही में नोएडा में हुआ बवाल इसी असंतोष का परिणाम है. भारत के लेबर मार्केट में वेतन की यह खाई इतनी बड़ी है कि एक मजदूर के लिए दिल्ली या केरल जाना उसके जीवन स्तर को पूरी तरह बदल सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion