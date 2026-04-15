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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNoida Workers Protest: देश में मजदूरों को कहां मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, देख लें लिस्ट

Noida Workers Protest: देश में मजदूरों को कहां मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, देख लें लिस्ट

भारत में मजदूरों के वेतन और उनकी स्थितियों को लेकर क्षेत्रीय असमानता काफी गहरी है. हाल ही में नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Apr 2026 04:21 PM (IST)
भारत में मजदूरों के वेतन और उनकी स्थितियों को लेकर क्षेत्रीय असमानता काफी गहरी है. हाल ही में नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है.

Noida Workers Protest: देश के औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों के पसीने की कीमत हर राज्य में अलग-अलग है. कहीं उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिलता है, तो कहीं न्यूनतम वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है. हाल ही में नोएडा में हुआ बवाल इसी असंतोष का परिणाम है. भारत के लेबर मार्केट में वेतन की यह खाई इतनी बड़ी है कि एक मजदूर के लिए दिल्ली या केरल जाना उसके जीवन स्तर को पूरी तरह बदल सकता है.

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गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक मोड़ ले चुका है. मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, तो पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. हालात इस कदर बिगड़े कि कुछ जगहों पर पुलिस वाहनों पर पथराव भी किया गया. हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया.
गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक मोड़ ले चुका है. मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, तो पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. हालात इस कदर बिगड़े कि कुछ जगहों पर पुलिस वाहनों पर पथराव भी किया गया. हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया.
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जब बात सबसे ज्यादा वेतन देने की आती है, तो देश की राजधानी दिल्ली सभी राज्यों को पछाड़ देती है. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में मजदूरों का औसत दैनिक और मासिक वेतन देश में सर्वाधिक है.
जब बात सबसे ज्यादा वेतन देने की आती है, तो देश की राजधानी दिल्ली सभी राज्यों को पछाड़ देती है. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में मजदूरों का औसत दैनिक और मासिक वेतन देश में सर्वाधिक है.
Published at : 15 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Noida Protest Noida Workers Protest Highest Wage States Delhi Minimum Wage

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