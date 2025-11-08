हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन-किन मुस्लिम देशों में है शराब बनाने की फैक्ट्री? नाम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Muslim Countries Have Liquor Factories: जहां एक ओर इस्लाम शराब को हराम बताता है, वहीं कुछ मुस्लिम देशों में इसकी फैक्ट्री चल रही हैं. धर्म और अर्थव्यवस्था के इस टकराव ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2025 05:31 PM (IST)
शराब... एक ऐसी ड्रिंक है जो एक ओर जश्न मनाने का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी ओर कई धर्मों में पाप की निशानी कही जाती है. दुनिया के कई हिस्सों में इसे खुशी जाहिर करने का जरिया कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में शराब को हराम यानी बुरी चीज माना गया है. दिलचस्प ये है कि जहां कुरान नशे से दूर रहने की हिदायत देती है, वहीं कुछ मुस्लिम देशों में आज शराब की फैक्ट्रियां तक चल रही हैं. आइए जानें कि वो कौन से मुस्लिम देश हैं, जो कि शराब बनाने की फैक्ट्रियां चला रहे हैं.

इस्लाम में शराब पीना या बनाना दोनों ही पाप माने गए हैं. कुरान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नशा इंसान की सोच को कमजोर करता है और अल्लाह से दूर ले जाता है. इसके बावजूद कुछ मुस्लिम देशों ने धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए शराब उत्पादन को सीमित रूप से वैध किया है. वजह है पर्यटन, निर्यात और आर्थिक लाभ.
पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है, जहां मुसलमानों के लिए शराब सख्ती से प्रतिबंधित है, लेकिन गैर-मुसलमान समुदायों को शराब बनाने और बेचने की अनुमति दी गई है. यहां Murree Brewery नाम की कंपनी 1860 से चल रही है, जो देश की सबसे पुरानी और कानूनी रूप से स्वीकृत शराब फैक्ट्री है.
संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में धर्म और आधुनिकता के बीच एक अलग समझौता देखा जा सकता है. पहले यहां शराब का उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित था, लेकिन अब सरकार ने कुछ लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को शराब बनाने की अनुमति दी है.
यह देश का पहला ऐसा कानूनी कदम था जिसने शराब उद्योग के लिए दरवाजे खोले. हालांकि सार्वजनिक रूप से शराब पीना अब भी गैरकानूनी है, लेकिन होटल, बार और विशेष जोन में इसकी बिक्री होती है.
तुर्किए मुस्लिम बाहुल्य देश जरूर है, लेकिन उसकी पहचान धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी है. यहां शराब का उत्पादन और खपत दोनों लंबे समय से प्रचलित हैं. राकी नामक पारंपरिक पेय तुर्की की पहचान का हिस्सा बन चुका है. हालांकि धार्मिक वर्ग इसकी आलोचना करता है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया है.
सऊदी अरब में शराब पर सख्त प्रतिबंध रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है. खबरों के मुताबिक, अब कुछ विशेष क्षेत्रों में नॉन-अल्कोहलिक बीयर, वाइन और साइडर जैसी ड्रिंक्स की बिक्री की अनुमति दी जा रही है.
हालांकि असली शराब का उत्पादन या सेवन अभी भी गैरकानूनी है. यह बदलाव देश की Vision 2030 नीति के तहत पर्यटन और वैश्विक खुलापन बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है.
Published at : 08 Nov 2025 05:29 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

