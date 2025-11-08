किन-किन मुस्लिम देशों में है शराब बनाने की फैक्ट्री? नाम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

इस्लाम में शराब पीना या बनाना दोनों ही पाप माने गए हैं. कुरान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नशा इंसान की सोच को कमजोर करता है और अल्लाह से दूर ले जाता है. इसके बावजूद कुछ मुस्लिम देशों ने धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए शराब उत्पादन को सीमित रूप से वैध किया है. वजह है पर्यटन, निर्यात और आर्थिक लाभ.