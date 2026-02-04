हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?

भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?

भारत सिर्फ सोने का खरीदार नहीं, बल्कि उसके पास अपना खजाना भी है. आइए जान लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है और यहां से सोना की माइनिंग किस तरीके से होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Feb 2026 03:45 PM (IST)
भारत सिर्फ सोने का खरीदार नहीं, बल्कि उसके पास अपना खजाना भी है. आइए जान लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है और यहां से सोना की माइनिंग किस तरीके से होती है.

भारत को सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कीमती धातु देश के भीतर कहां से निकलती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ सोना आयात करता है, जबकि सच्चाई यह है कि देश की धरती के नीचे भी सोने का बड़ा खजाना छिपा है. सवाल यह है कि भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में मिलता है, कहां इसका उत्पादन होता है और यह सोना जमीन से बाहर आखिर कैसे निकाला जाता है? चलिए समझाते हैं.

भारत में अगर सक्रिय रूप से सोने के उत्पादन की बात करें, तो कर्नाटक इस मामले में सबसे आगे है. देश में जो भी प्राथमिक यानी खदानों से निकला हुआ सोना आता है, उसका लगभग 99 प्रतिशत कर्नाटक से ही निकलता है.
भारत में अगर सक्रिय रूप से सोने के उत्पादन की बात करें, तो कर्नाटक इस मामले में सबसे आगे है. देश में जो भी प्राथमिक यानी खदानों से निकला हुआ सोना आता है, उसका लगभग 99 प्रतिशत कर्नाटक से ही निकलता है.
रायचूर जिले की हुट्टी गोल्ड माइन्स देश की सबसे पुरानी और सक्रिय सोने की खदानों में से एक है. लंबे समय तक कोलार गोल्ड फील्ड्स भी कर्नाटक की पहचान रही, हालांकि वहां उत्पादन अब बंद हो चुका है.
रायचूर जिले की हुट्टी गोल्ड माइन्स देश की सबसे पुरानी और सक्रिय सोने की खदानों में से एक है. लंबे समय तक कोलार गोल्ड फील्ड्स भी कर्नाटक की पहचान रही, हालांकि वहां उत्पादन अब बंद हो चुका है.
Published at : 04 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Hutti Gold Mine Karnataka Gold Mines Today Gold Price

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

