एक्सप्लोरर
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?
भारत सिर्फ सोने का खरीदार नहीं, बल्कि उसके पास अपना खजाना भी है. आइए जान लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है और यहां से सोना की माइनिंग किस तरीके से होती है.
भारत को सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कीमती धातु देश के भीतर कहां से निकलती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ सोना आयात करता है, जबकि सच्चाई यह है कि देश की धरती के नीचे भी सोने का बड़ा खजाना छिपा है. सवाल यह है कि भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में मिलता है, कहां इसका उत्पादन होता है और यह सोना जमीन से बाहर आखिर कैसे निकाला जाता है? चलिए समझाते हैं.
1/9
2/9
Published at : 04 Feb 2026 03:45 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बॉर्डर पर लगे तारों पर कांच की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती हैं, क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बजट में सिंथेटिक जूते सस्ते करने का ऐलान, क्या Reebok के जूतों के भी घट जाएंगे दाम?
जनरल नॉलेज
8 Photos
बजट में चमड़ा सस्ता होने का ऐलान, जानें अब कितने में मिलेगा Woodland का 5000 वाला जूता?
जनरल नॉलेज
6 Photos
बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
10 Photos
GDP Ranking 2026: दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन-सी? जानिए भारत किस नंबर पर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion