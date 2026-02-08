भारत के किस शहर को कहा जाता है चॉकलेट टाउन ऑफ इंडिया, क्यों रखा गया यह नाम?

ऊटी अपनी खूबसूरती के साथ-साथ घर में बनी चॉकलेट्स के लिए देशभर में मशहूर हो चुका है. ऊटी में चॉकलेट बनाने की परंपरा अचानक शुरू नहीं हुई. जब यहां पर्यटन बढ़ने लगा, तब छोटे-छोटे परिवारों ने घर पर ही चॉकलेट बनानी शुरू की. उस समय न कोई बड़ी फैक्ट्री थी और न ही ब्रांडिंग.