भारत के किस शहर को कहा जाता है चॉकलेट टाउन ऑफ इंडिया, क्यों रखा गया यह नाम?
Chocolate Town Of India: भारत का एक शहर ऐसा भी है, जिसकी पहचान पहाड़, झील और ट्रेन तक सीमित नहीं है. यहां की हर चॉकलेट शहर की पहचान बन चुकी है. इसीलिए इसे चॉकलेट टाउन कहते हैं.
भारत में कुछ शहर अपनी वादियों के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपने खाने के लिए, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसकी पहचान मीठी खुशबू से जानी जा रही है. यहां से लौटने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने बैग में चॉकलेट का डिब्बा लेकर न जाए. पहाड़ों की ठंडी हवा, पुरानी दुकानों की खुशबू और हाथ से बनी चॉकलेट्स ने इस शहर को एक अनोखा नाम दे दिया. सवाल है, आखिर भारत का चॉकलेट टाउन कौन सा शहर है? चलिए जानें.
Published at : 08 Feb 2026 03:41 PM (IST)
