भारत में किसे कहते हैं 'बनाना कैपिटल', जान लीजिए जवाब

केला एक ऐसा फल है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. यह स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है. भारत में केले की मांग बहुत ज्यादा है, और इसकी खेती भी कई राज्यों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव जिले की खासियत यह है कि यह केले के उत्पादन में सबसे आगे है. जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसे प्यार से लोग बनाना सिटी कहते हैं. यहां केले की खेती इतनी ज्यादा होती है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहां से ही केला भेजा जाता है. यही कारण है कि इसे केले का शहर भी कहा जाता है.