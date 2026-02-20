एक्सप्लोरर
भारत में किसे कहते हैं 'बनाना कैपिटल', जान लीजिए जवाब
लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए, आगरा अपने ताजमहल के लिए और कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में केले का शहर भी है.
भारत में हर शहर किसी खास चीज के लिए फेमस होता है. जैसे लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए, आगरा अपने ताजमहल के लिए और कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में केले का शहर भी है. महाराष्ट्र का एक शहर ऐसा है जिसे भारत की केले की राजधानी कहा जाता है. तो आइए जानते हैं कि भारत में किसे बनाना कैपिटल कहते हैं.
1/6
2/6
Published at : 20 Feb 2026 10:10 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अब फ्लाइट में बदतमीजी करना पड़ेगा भारी, जानें आरोपी के खिलाफ पहले क्या होती थी कार्रवाई?
जनरल नॉलेज
7 Photos
शराब के साथ हमेशा क्यों खाई जाती है नमकीन चीज, क्या मीठा खाने से दोगुना हो जाता है नशा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
एआई समिट में लगाना है अपना काउंटर, जानिए कितने लगते हैं पैसे और क्या होता है पूरा प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
10 Photos
पैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
सबसे पहले कहां बनी थी रोटी, जानें भारत से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
जनरल नॉलेज
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?
जनरल नॉलेज
इस ग्रह पर होती है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
किस देश ने बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion