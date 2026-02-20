भारत में किसे कहते हैं 'बनाना कैपिटल', जान लीजिए जवाब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए, आगरा अपने ताजमहल के लिए और कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में केले का शहर भी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Feb 2026 10:10 AM (IST)
भारत में हर शहर किसी खास चीज के लिए फेमस होता है. जैसे लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए, आगरा अपने ताजमहल के लिए और कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में केले का शहर भी है. महाराष्ट्र का एक शहर ऐसा है जिसे भारत की केले की राजधानी कहा जाता है. तो आइए जानते हैं कि भारत में किसे बनाना कैपिटल कहते हैं.

केला एक ऐसा फल है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. यह स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है. भारत में केले की मांग बहुत ज्यादा है, और इसकी खेती भी कई राज्यों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव जिले की खासियत यह है कि यह केले के उत्पादन में सबसे आगे है. जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसे प्यार से लोग बनाना सिटी कहते हैं. यहां केले की खेती इतनी ज्यादा होती है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहां से ही केला भेजा जाता है. यही कारण है कि इसे केले का शहर भी कहा जाता है.
केला एक ऐसा फल है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. यह स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है. भारत में केले की मांग बहुत ज्यादा है, और इसकी खेती भी कई राज्यों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव जिले की खासियत यह है कि यह केले के उत्पादन में सबसे आगे है. जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसे प्यार से लोग बनाना सिटी कहते हैं. यहां केले की खेती इतनी ज्यादा होती है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहां से ही केला भेजा जाता है. यही कारण है कि इसे केले का शहर भी कहा जाता है.
जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसे प्यार से लोग बनाना सिटी कहते हैं. यहां केले की खेती इतनी ज्यादा होती है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहां से ही केला भेजा जाता है. यही कारण है कि इसे केले का शहर भी कहा जाता है.
जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसे प्यार से लोग बनाना सिटी कहते हैं. यहां केले की खेती इतनी ज्यादा होती है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहां से ही केला भेजा जाता है. यही कारण है कि इसे केले का शहर भी कहा जाता है.
