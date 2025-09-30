हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
City Of Electricity In UP: यूपी में कहां बनती है सबसे ज्यादा बिजली, जानें कहां-कहां होती है सप्लाई

City Of Electricity In UP: यूपी में कहां बनती है सबसे ज्यादा बिजली, जानें कहां-कहां होती है सप्लाई

City Of Electricity In UP: यूपी में सबसे ज्यादा बिजली कहां बनती है और यह राज्य के किस-किस हिस्से में सप्लाई होती है. चलिए यूपी के प्रमुख पावर प्लांट और बिजली वितरण की पूरी जानकारी लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Sep 2025 06:11 PM (IST)
City Of Electricity In UP: यूपी में सबसे ज्यादा बिजली कहां बनती है और यह राज्य के किस-किस हिस्से में सप्लाई होती है. चलिए यूपी के प्रमुख पावर प्लांट और बिजली वितरण की पूरी जानकारी लेते हैं.

City Of Electricity In UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां की आबादी करीब 25 करोड़ है. इतनी बड़ी आबादी के लिए बिजली की मांग भी काफी ज्यादा रहती है. यही वजह है कि यूपी में कई बड़े-बड़े पावर प्लांट चल रहे हैं, जो लगातार राज्य के अलग-अलग जिलों और गांव-शहरों तक बिजली पहुंचा रहे हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा बिजली कहां बनती है और यह कहां-कहां सप्लाई होती है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं ओबरा और अनपरा थर्मल पावर प्लांट की. सोनभद्र जिले में मौजूद ये दोनों पावर प्लांट यूपी के सबसे बड़े बिजली घर माने जाते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं ओबरा और अनपरा थर्मल पावर प्लांट की. सोनभद्र जिले में मौजूद ये दोनों पावर प्लांट यूपी के सबसे बड़े बिजली घर माने जाते हैं.
ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 1288 मेगावाट है, जबकि अनपरा पावर स्टेशन की क्षमता 2630 मेगावाट से ज्यादा है. इन दोनों प्लांट से अकेले पूर्वी यूपी के कई जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली सप्लाई होती है.
ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 1288 मेगावाट है, जबकि अनपरा पावर स्टेशन की क्षमता 2630 मेगावाट से ज्यादा है. इन दोनों प्लांट से अकेले पूर्वी यूपी के कई जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली सप्लाई होती है.
इसके अलावा परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन झांसी और हरदुआगंज पावर स्टेशन अलीगढ़ भी राज्य में बिजली उत्पादन के बड़े केंद्र माने जाते हैं.
इसके अलावा परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन झांसी और हरदुआगंज पावर स्टेशन अलीगढ़ भी राज्य में बिजली उत्पादन के बड़े केंद्र माने जाते हैं.
परीक्षा की क्षमता करीब 840 मेगावाट और हरदुआगंज की क्षमता लगभग 620 मेगावाट है. इनसे बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में बिजली की आपूर्ति की जाती है.
परीक्षा की क्षमता करीब 840 मेगावाट और हरदुआगंज की क्षमता लगभग 620 मेगावाट है. इनसे बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में बिजली की आपूर्ति की जाती है.
अगर हाइड्रो पावर की बात करें तो राजघाट डैम और मटटीला डैम से भी बिजली बनती है, हालांकि इनकी क्षमता थर्मल प्लांट के मुकाबले कम है.
अगर हाइड्रो पावर की बात करें तो राजघाट डैम और मटटीला डैम से भी बिजली बनती है, हालांकि इनकी क्षमता थर्मल प्लांट के मुकाबले कम है.
इसी तरह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूपी ने पिछले कुछ सालों में तेजी दिखाई है. बुंदेलखंड और मिर्जापुर जैसे इलाकों में सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनसे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है.
इसी तरह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूपी ने पिछले कुछ सालों में तेजी दिखाई है. बुंदेलखंड और मिर्जापुर जैसे इलाकों में सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनसे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है.
राज्य में बिजली की सबसे ज्यादा खपत लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में होती है, क्योंकि यहां आबादी के साथ-साथ उद्योग भी ज्यादा हैं. ग्रामीण इलाकों में भी 18 से 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का दावा है कि अब यूपी में पहले के मुकाबले बिजली कटौती काफी कम हो गई है.
राज्य में बिजली की सबसे ज्यादा खपत लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में होती है, क्योंकि यहां आबादी के साथ-साथ उद्योग भी ज्यादा हैं. ग्रामीण इलाकों में भी 18 से 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का दावा है कि अब यूपी में पहले के मुकाबले बिजली कटौती काफी कम हो गई है.
Published at : 30 Sep 2025 06:09 PM (IST)
