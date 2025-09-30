राज्य में बिजली की सबसे ज्यादा खपत लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में होती है, क्योंकि यहां आबादी के साथ-साथ उद्योग भी ज्यादा हैं. ग्रामीण इलाकों में भी 18 से 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का दावा है कि अब यूपी में पहले के मुकाबले बिजली कटौती काफी कम हो गई है.