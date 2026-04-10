दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं ये व्यंजन, भारत की ये डिश भी लिस्ट में शामिल

पिज्जा को दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश माना जाता है. इसकी वैरायटी क्लासिक चीज से लेकर खास टॉपिंग तक इसे सबका पसंदीदा बनाती है. चाहे न्यूयॉर्क हो, दिल्ली हो या फिर टोक्यो पिज्जा हर कल्चर में एक पसंदीदा खाना बन गया है.