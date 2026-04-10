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दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं ये व्यंजन, भारत की ये डिश भी लिस्ट में शामिल
World Most Popular Dishes: दुनिया में कुछ ऐसी डिश हैं जो ग्लोबल फूड चार्ट में शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे डिश और क्या इनमें भारत की भी कोई डिश शामिल है.
World Most Popular Dishes: कुछ ऐसी डिश हैं जो इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि अब यह दुनिया के लगभग हर कोने में पसंद की जाती हैं. इन डिश में कुछ भारतीय व्यंजन भी शामिल हैं. आइए जानते हैं उन सभी डिश के बारे में जो ग्लोबल लेवल पर फूड चार्ट में आती हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion