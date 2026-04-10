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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं ये व्यंजन, भारत की ये डिश भी लिस्ट में शामिल

दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं ये व्यंजन, भारत की ये डिश भी लिस्ट में शामिल

World Most Popular Dishes: दुनिया में कुछ ऐसी डिश हैं जो ग्लोबल फूड चार्ट में शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे डिश और क्या इनमें भारत की भी कोई डिश शामिल है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Apr 2026 09:23 AM (IST)
World Most Popular Dishes: दुनिया में कुछ ऐसी डिश हैं जो ग्लोबल फूड चार्ट में शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे डिश और क्या इनमें भारत की भी कोई डिश शामिल है.

World Most Popular Dishes: कुछ ऐसी डिश हैं जो इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि अब यह दुनिया के लगभग हर कोने में पसंद की जाती हैं. इन डिश में कुछ भारतीय व्यंजन भी शामिल हैं. आइए जानते हैं उन सभी डिश के बारे में जो ग्लोबल लेवल पर फूड चार्ट में आती हैं.

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पिज्जा को दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश माना जाता है. इसकी वैरायटी क्लासिक चीज से लेकर खास टॉपिंग तक इसे सबका पसंदीदा बनाती है. चाहे न्यूयॉर्क हो, दिल्ली हो या फिर टोक्यो पिज्जा हर कल्चर में एक पसंदीदा खाना बन गया है.
पिज्जा को दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश माना जाता है. इसकी वैरायटी क्लासिक चीज से लेकर खास टॉपिंग तक इसे सबका पसंदीदा बनाती है. चाहे न्यूयॉर्क हो, दिल्ली हो या फिर टोक्यो पिज्जा हर कल्चर में एक पसंदीदा खाना बन गया है.
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बर्गर एक और ग्लोबल डिश है. अपनी आसानी और स्वाद के लिए मशहूर यह दुनिया भर की फास्ट फूड चेन पर राज करता है. इसकी अलग-अलग तरह से बनने की खासियत ने इसे अलग-अलग तरह के लोगों तक पहुंचने में मदद की है.
बर्गर एक और ग्लोबल डिश है. अपनी आसानी और स्वाद के लिए मशहूर यह दुनिया भर की फास्ट फूड चेन पर राज करता है. इसकी अलग-अलग तरह से बनने की खासियत ने इसे अलग-अलग तरह के लोगों तक पहुंचने में मदद की है.
Published at : 10 Apr 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Butter Chicken Popular Dishes World Food

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