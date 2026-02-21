एक्सप्लोरर
इंसान ने कब उगाया पहला अनाज, जानें किस फसल से शुरू हुई खेती की कहानी?
अगर खेती की शुरुआत नहीं होती, तो शायद आज की आधुनिक सभ्यता भी नहीं बनती. आइए जानें कि इंसान ने सबसे पहला अनाज कौन सा बोया था और कब से खेती की शुरुआत मानी जाती है.
आज हम सुपरमार्केट से अनाज खरीदते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसान खेत नहीं, जंगलों पर निर्भर था. न हल था, न बीज बोने की समझ, फिर करीब 12 हजार साल पहले एक बदलाव हुआ, जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी. शिकार और जंगली फल खाने वाला इंसान पहली बार किसान बना. आइए जानें कि धरती पर सबसे पहले कौन-सा अनाज उगाया गया, जिससे खेती की शुरुआत हुई?
Published at : 21 Feb 2026 09:53 AM (IST)
जनरल नॉलेज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
