इंसान ने कब उगाया पहला अनाज, जानें किस फसल से शुरू हुई खेती की कहानी?

मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा शिकार और भोजन जुटाने में बीता. शुरुआती इंसान जानवरों का शिकार करते और जंगली फल-फूल इकट्ठा कर पेट भरते थे. वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे, लेकिन समय के साथ जलवायु में बदलाव आया और इंसान ने यह समझना शुरू किया कि बीज बोकर भोजन उगाया जा सकता है.