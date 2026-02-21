हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइंसान ने कब उगाया पहला अनाज, जानें किस फसल से शुरू हुई खेती की कहानी?

इंसान ने कब उगाया पहला अनाज, जानें किस फसल से शुरू हुई खेती की कहानी?

अगर खेती की शुरुआत नहीं होती, तो शायद आज की आधुनिक सभ्यता भी नहीं बनती. आइए जानें कि इंसान ने सबसे पहला अनाज कौन सा बोया था और कब से खेती की शुरुआत मानी जाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Feb 2026 09:53 AM (IST)
अगर खेती की शुरुआत नहीं होती, तो शायद आज की आधुनिक सभ्यता भी नहीं बनती. आइए जानें कि इंसान ने सबसे पहला अनाज कौन सा बोया था और कब से खेती की शुरुआत मानी जाती है.

आज हम सुपरमार्केट से अनाज खरीदते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसान खेत नहीं, जंगलों पर निर्भर था. न हल था, न बीज बोने की समझ, फिर करीब 12 हजार साल पहले एक बदलाव हुआ, जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी. शिकार और जंगली फल खाने वाला इंसान पहली बार किसान बना. आइए जानें कि धरती पर सबसे पहले कौन-सा अनाज उगाया गया, जिससे खेती की शुरुआत हुई?

मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा शिकार और भोजन जुटाने में बीता. शुरुआती इंसान जानवरों का शिकार करते और जंगली फल-फूल इकट्ठा कर पेट भरते थे. वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे, लेकिन समय के साथ जलवायु में बदलाव आया और इंसान ने यह समझना शुरू किया कि बीज बोकर भोजन उगाया जा सकता है.
मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा शिकार और भोजन जुटाने में बीता. शुरुआती इंसान जानवरों का शिकार करते और जंगली फल-फूल इकट्ठा कर पेट भरते थे. वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे, लेकिन समय के साथ जलवायु में बदलाव आया और इंसान ने यह समझना शुरू किया कि बीज बोकर भोजन उगाया जा सकता है.
इतिहासकार मानते हैं कि करीब 12,000 साल पहले खेती की संगठित शुरुआत हुई. यह दौर नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जब इंसान ने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू कीं.
इतिहासकार मानते हैं कि करीब 12,000 साल पहले खेती की संगठित शुरुआत हुई. यह दौर नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जब इंसान ने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू कीं.
