पृथ्वी के पोल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ग्रह लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है. यह झुकाव साल भर अलग-अलग क्षेत्र में सूरज की रोशनी के पड़ने के तरीके को बदलकर मौसम बनाता है. अगर कोई पोल नहीं होता तो पृथ्वी पूरी तरह से सीधी खड़ी होती. इस वजह से कोई गर्मी, सर्दी मानसून या पतझड़ ही नहीं होता. पूरे साल एक जैसा ही मौसम रहता.