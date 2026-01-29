हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth Poles: अगर नहीं होते नॉर्थ और साउथ पोल तो क्या होता, जानें कैसा होता पृथ्वी पर मौसम?

Earth Poles: अगर नहीं होते नॉर्थ और साउथ पोल तो क्या होता, जानें कैसा होता पृथ्वी पर मौसम?

Earth Poles: सोचिए अगर हमारी धरती पर नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते तो आखिर हमारी पृथ्वी का मौसम कैसा होता. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Earth Poles: सोचिए अगर हमारी धरती पर नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते तो आखिर हमारी पृथ्वी का मौसम कैसा होता. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Earth Poles: उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बर्फीले छोर लग सकते हैं लेकिन वह चुपचाप पृथ्वी पर जीवन के साथ-साथ लगभग सब कुछ कंट्रोल करते हैं. अगर पृथ्वी पर ये पोल्स बिल्कुल नहीं होते तो हमारा यह ग्रह पहचानने लायक नहीं रहता. आइए जानते हैं कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते तो हमारी पृथ्वी पर कैसा होता मौसम.

1/6
पृथ्वी के पोल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ग्रह लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है. यह झुकाव साल भर अलग-अलग क्षेत्र में सूरज की रोशनी के पड़ने के तरीके को बदलकर मौसम बनाता है. अगर कोई पोल नहीं होता तो पृथ्वी पूरी तरह से सीधी खड़ी होती. इस वजह से कोई गर्मी, सर्दी मानसून या पतझड़ ही नहीं होता. पूरे साल एक जैसा ही मौसम रहता.
पृथ्वी के पोल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ग्रह लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है. यह झुकाव साल भर अलग-अलग क्षेत्र में सूरज की रोशनी के पड़ने के तरीके को बदलकर मौसम बनाता है. अगर कोई पोल नहीं होता तो पृथ्वी पूरी तरह से सीधी खड़ी होती. इस वजह से कोई गर्मी, सर्दी मानसून या पतझड़ ही नहीं होता. पूरे साल एक जैसा ही मौसम रहता.
2/6
ध्रुवीय क्षेत्र में अभी 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. पोल्स के बिना यह घटना गायब हो जाएगी. पृथ्वी पर हर जगह हर दिन लगभग 12 घंटे दिन की रोशनी और 12 घंटे रात होगी. हालांकि यह संतुलित लग सकता है लेकिन यह पौधों के विकास चक्र को खत्म कर देगा.
ध्रुवीय क्षेत्र में अभी 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. पोल्स के बिना यह घटना गायब हो जाएगी. पृथ्वी पर हर जगह हर दिन लगभग 12 घंटे दिन की रोशनी और 12 घंटे रात होगी. हालांकि यह संतुलित लग सकता है लेकिन यह पौधों के विकास चक्र को खत्म कर देगा.
Published at : 29 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Climate Change Magnetic Field Earth Poles

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
हेल्थ
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget