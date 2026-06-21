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Petrol Price: आजादी के समय कितनी थी पेट्रोल की कीमत, जानें तब 1 रुपये में कितना मिलता था तेल?
Petrol Price: आजादी के समय भारत में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा कम थी. आइए जानते हैं कि उस वक्त एक रुपये में कितना तेल मिलता था.
Petrol Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पेट्रोल की कीमतों पर काफी ज्यादा पड़ा है. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पेट्रोल सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर पर मिलता था. आजादी के बाद से भारत में पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है. आज कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹100 प्रति लीटर के करीब है. आइए जानते हैं कि आजादी के समय पेट्रोल कितने का मिलता था.
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Published at : 21 Jun 2026 07:11 PM (IST)
Tags :Fuel Price Petrol Price Petrol History
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