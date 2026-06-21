क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर थी इस वजह से कोई व्यक्ति सिर्फ ₹1 में लगभग 3.7 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था. अगर आज की बात करें तो उतनी ही रकम से पेट्रोल की कुछ मिलीलीटर मात्रा भी नहीं खरीदी जा सकती.