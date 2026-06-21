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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Price: आजादी के समय कितनी थी पेट्रोल की कीमत, जानें तब 1 रुपये में कितना मिलता था तेल?

Petrol Price: आजादी के समय कितनी थी पेट्रोल की कीमत, जानें तब 1 रुपये में कितना मिलता था तेल?

Petrol Price: आजादी के समय भारत में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा कम थी. आइए जानते हैं कि उस वक्त एक रुपये में कितना तेल मिलता था.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Jun 2026 07:11 PM (IST)
Petrol Price: आजादी के समय भारत में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा कम थी. आइए जानते हैं कि उस वक्त एक रुपये में कितना तेल मिलता था.

Petrol Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पेट्रोल की कीमतों पर काफी ज्यादा पड़ा है. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पेट्रोल सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर पर मिलता था. आजादी के बाद से भारत में पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है. आज कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹100 प्रति लीटर के करीब है. आइए जानते हैं कि आजादी के समय पेट्रोल कितने का मिलता था.

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भारत की आजादी के समय पेट्रोल की कीमत लगभग 27 पैसे प्रति लीटर थी. इसका मतलब यह है कि आज की कीमतों की तुलना में पेट्रोल काफी सस्ता था.
भारत की आजादी के समय पेट्रोल की कीमत लगभग 27 पैसे प्रति लीटर थी. इसका मतलब यह है कि आज की कीमतों की तुलना में पेट्रोल काफी सस्ता था.
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क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर थी इस वजह से कोई व्यक्ति सिर्फ ₹1 में लगभग 3.7 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था. अगर आज की बात करें तो उतनी ही रकम से पेट्रोल की कुछ मिलीलीटर मात्रा भी नहीं खरीदी जा सकती.
क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर थी इस वजह से कोई व्यक्ति सिर्फ ₹1 में लगभग 3.7 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था. अगर आज की बात करें तो उतनी ही रकम से पेट्रोल की कुछ मिलीलीटर मात्रा भी नहीं खरीदी जा सकती.
Published at : 21 Jun 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Fuel Price Petrol Price Petrol History

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