किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?

तेल बनने और बने रहने के लिए एक खास तापमान सीमा जरूरी होती है. आमतौर पर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक कच्चा तेल स्थिर रहता है. लेकिन जैसे ही तापमान इस सीमा से ऊपर जाता है, तेल के अणु टूटने लगते हैं और यह गैस में बदलने लगता है. इसी प्रक्रिया को थर्मल क्रैकिंग कहा जाता है.