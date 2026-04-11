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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?

किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?

तेल और गैस का साथ मिलना ऊर्जा उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जमीन के नीचे ये दोनों एकसाथ कैसे होते हैं. सवाल यह भी है कि आखिर किस तापमान पर तेल गैस में बदलता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Apr 2026 10:49 AM (IST)
तेल और गैस का साथ मिलना ऊर्जा उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जमीन के नीचे ये दोनों एकसाथ कैसे होते हैं. सवाल यह भी है कि आखिर किस तापमान पर तेल गैस में बदलता है.

तेल और गैस हमेशा साथ क्यों मिलते हैं, यह सवाल अक्सर उठता है. इसका जवाब जमीन के नीचे मौजूद तापमान और दबाव में छिपा है. कच्चा तेल एक तय सीमा तक ही अपने रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है, यह गैस में बदलने लगता है. यही वजह है कि ड्रिलिंग के दौरान दोनों संसाधन एक साथ निकलते हैं. इस पूरी प्रक्रिया को समझना ऊर्जा की दुनिया को समझने जैसा है.

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कच्चा तेल लाखों साल पुरानी जैविक सामग्री से बनता है, जो समुद्र के अंदर दबकर धीरे-धीरे जमीन के नीचे चली जाती है. समय के साथ इस पर दबाव और तापमान बढ़ता है, जिससे यह तरल रूप में बदल जाता है. यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं.
कच्चा तेल लाखों साल पुरानी जैविक सामग्री से बनता है, जो समुद्र के अंदर दबकर धीरे-धीरे जमीन के नीचे चली जाती है. समय के साथ इस पर दबाव और तापमान बढ़ता है, जिससे यह तरल रूप में बदल जाता है. यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं.
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तेल बनने और बने रहने के लिए एक खास तापमान सीमा जरूरी होती है. आमतौर पर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक कच्चा तेल स्थिर रहता है. लेकिन जैसे ही तापमान इस सीमा से ऊपर जाता है, तेल के अणु टूटने लगते हैं और यह गैस में बदलने लगता है. इसी प्रक्रिया को थर्मल क्रैकिंग कहा जाता है.
तेल बनने और बने रहने के लिए एक खास तापमान सीमा जरूरी होती है. आमतौर पर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक कच्चा तेल स्थिर रहता है. लेकिन जैसे ही तापमान इस सीमा से ऊपर जाता है, तेल के अणु टूटने लगते हैं और यह गैस में बदलने लगता है. इसी प्रक्रिया को थर्मल क्रैकिंग कहा जाता है.
Published at : 11 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Oil To Gas Temperature Crude Oil Formation Natural Gas Formation Underground Oil Layers

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