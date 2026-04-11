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किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
तेल और गैस का साथ मिलना ऊर्जा उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जमीन के नीचे ये दोनों एकसाथ कैसे होते हैं. सवाल यह भी है कि आखिर किस तापमान पर तेल गैस में बदलता है.
तेल और गैस हमेशा साथ क्यों मिलते हैं, यह सवाल अक्सर उठता है. इसका जवाब जमीन के नीचे मौजूद तापमान और दबाव में छिपा है. कच्चा तेल एक तय सीमा तक ही अपने रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है, यह गैस में बदलने लगता है. यही वजह है कि ड्रिलिंग के दौरान दोनों संसाधन एक साथ निकलते हैं. इस पूरी प्रक्रिया को समझना ऊर्जा की दुनिया को समझने जैसा है.
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Published at : 11 Apr 2026 10:49 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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