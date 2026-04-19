मौजूदा मूल्य संरचना के मुताबिक सोने की कीमत ₹5,06,000 प्रति तोला, ₹4,33,800 प्रति 10 ग्राम और लगभग ₹43,382 प्रति ग्राम है. हाल के हफ्तों में कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बाद यह दर अब ऊंचे स्तर पर स्थिर हो चुकी है.