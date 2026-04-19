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Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में क्या है सोने का भाव, जानें 24 कैरेट का रेट?
Pakistan Gold Price: दुनिया भर में इस वक्त सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कितनी कीमत है.
Pakistan Gold Price: जैसे-जैसे दुनिया भर के बाजारों में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं पाकिस्तान में भी कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी है 24 कैरेट सोने की कीमत.
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Published at : 19 Apr 2026 12:28 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion