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Bangladesh Gold Price: बांग्लादेश में क्या है 24 कैरेट सोने का भाव, भारत से ज्यादा या कम?
बांग्लादेश में 24 कैरेट सोना भारत से काफी महंगा है. वहां प्रति 10 ग्राम की कीमत भारतीय मुद्रा में काफी ज्यादा हो सकती है. आइए जानें कि बांग्लादेश में आखिर सोना क्या भाव में मिल रहा है.
Bangladesh Gold Price: आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. भारत में तो सोना हमेशा से ही निवेश और रस्मों के लिए पहली पसंद रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सोने की कीमतें भारत के मुकाबले कहां खड़ी हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि वहां सोना सस्ता होगा, तो आप गलत हो सकते हैं. आयात शुल्क और स्थानीय मांग के चलते बांग्लादेश में सोने के भाव आसमान छू रहे हैं. आइए जानते हैं 24 कैरेट सोने की सटीक कीमत बांग्लादेश में क्या है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:49 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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