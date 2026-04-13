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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBangladesh Gold Price: बांग्लादेश में क्या है 24 कैरेट सोने का भाव, भारत से ज्यादा या कम?

Bangladesh Gold Price: बांग्लादेश में क्या है 24 कैरेट सोने का भाव, भारत से ज्यादा या कम?

बांग्लादेश में 24 कैरेट सोना भारत से काफी महंगा है. वहां प्रति 10 ग्राम की कीमत भारतीय मुद्रा में काफी ज्यादा हो सकती है. आइए जानें कि बांग्लादेश में आखिर सोना क्या भाव में मिल रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 13 Apr 2026 02:49 PM (IST)
बांग्लादेश में 24 कैरेट सोना भारत से काफी महंगा है. वहां प्रति 10 ग्राम की कीमत भारतीय मुद्रा में काफी ज्यादा हो सकती है. आइए जानें कि बांग्लादेश में आखिर सोना क्या भाव में मिल रहा है.

Bangladesh Gold Price: आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. भारत में तो सोना हमेशा से ही निवेश और रस्मों के लिए पहली पसंद रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सोने की कीमतें भारत के मुकाबले कहां खड़ी हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि वहां सोना सस्ता होगा, तो आप गलत हो सकते हैं. आयात शुल्क और स्थानीय मांग के चलते बांग्लादेश में सोने के भाव आसमान छू रहे हैं. आइए जानते हैं 24 कैरेट सोने की सटीक कीमत बांग्लादेश में क्या है.

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13 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में 24 कैरेट सोने की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. वहां एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 18,763 बांग्लादेशी टका (BDT) चल रहा है.
13 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में 24 कैरेट सोने की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. वहां एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 18,763 बांग्लादेशी टका (BDT) चल रहा है.
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अगर इसे भारतीय मुद्रा में तब्दील किया जाए, तो यह करीब 13,000 से 14,000 रुपये प्रति ग्राम से भी ऊपर बैठता है. पड़ोसी देश होने के बावजूद वहां सोने की कीमतों में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और स्थानीय टैक्स व्यवस्था पर निर्भर करती है.
अगर इसे भारतीय मुद्रा में तब्दील किया जाए, तो यह करीब 13,000 से 14,000 रुपये प्रति ग्राम से भी ऊपर बैठता है. पड़ोसी देश होने के बावजूद वहां सोने की कीमतों में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और स्थानीय टैक्स व्यवस्था पर निर्भर करती है.
Published at : 13 Apr 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Gold Price Per Gram Bangladesh Gold Price 24k Gold Rate In Bangladesh Bangladesh Red Gold

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