अगर इसे भारतीय मुद्रा में तब्दील किया जाए, तो यह करीब 13,000 से 14,000 रुपये प्रति ग्राम से भी ऊपर बैठता है. पड़ोसी देश होने के बावजूद वहां सोने की कीमतों में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और स्थानीय टैक्स व्यवस्था पर निर्भर करती है.